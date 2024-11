KEPOWN presentata a HOLLYWOOD all'international Forum ITTV dei produttori di serie tv

07 novembre 2024 a

Los Angeles. Alla NeueHouse di Hollywood lunedì 4 novembre c’erano tutti i maggiori produttori di serie tv americani e c’era anche Kepown, la casa editrice digitale made in Italy e nata in Friuli Venezia Giulia, che ha portato mille storie nella capitale dello storytelling mondiale.

Elisabetta de Dominis, fondatrice di Ad Futuram Memoriam srl che detiene la piattaforma social per scrittori www.kepown.com , ha presentato il video “Words become Words” realizzato dal film maker Simone Vrech per Kepown e poi ha tenuto un pitch su vision, mission e goal di Kepown. Ciò che ha impressionato gli americani è stata l’originalità del messaggio e l’unicità della piattaforma, realizzata da Ikon digital farm, nella quale si possono geolocalizzare le storie nello spazio e nel tempo.

<<La vision, premiata dalla Ue, è quella di dare a tutti l’opportunità di poter scrivere la propria storia e lasciarla alle future generazioni: la memoria è l’unica forma di immortalità che noi mortali abbiamo. La mission è la conservazione e valorizzazione della cultura della civiltà occidentale perché America ed Italia hanno radici comuni. Il goal è l’internazionalizzazione attraverso la condivisione che la struttura social di Kepown offre>>.

<<Hollywood guarda all’Italia>> ha spiegato Elisabetta de Dominis <<cerca originalità, perché è forte la concorrenza delle serie tv turche e coreane. E si interroga sui generi che lo spettatore richiede. Ma di una cosa sono tutti certi: non si può derogare dalla qualità>>.

L’evento è stato organizzato dalla giornalista italoamericana Valentina Martelli, fondatrice di ITTV, società californiana nata con la mission di creare ponti nel mondo delle serie tv, e dalla sua cofondatrice la sceneggiatrice Cristina Scognamillo.

Durante due giornate, quaranta speaker internazionali hanno partecipato a nove panel sulle principali sfide e opportunità nel settore dell'intrattenimento globale, in un momento di grande trasformazione per Hollywood.

<<E’ stata un'occasione per fare il punto su quanto accaduto nell'ultimo anno nel cinema, nella televisione e nelle tecnologie che li supportano>> ha affermato Valentina Martelli. <<Hollywood è stata sconvolta da scioperi, consolidamenti, licenziamenti di massa e dall’esodo di talenti che ora guardano ai mercati internazionali per trovare nuove opportunità. Il nostro obiettivo è stimolare queste discussioni e facilitare la creazione di nuovi business>>.

Il dibattito a Los Angeles, si è concentrato sulle strategie adottate da Hollywood per affrontare gli scioperi, con un focus sui modelli pubblicitari emergenti legati alle piattaforme di streaming supportate dalla pubblicità. Sono state inoltre esaminate le dinamiche di distribuzione dei contenuti tra cinema e televisione. Un tema centrale è stato il ruolo crescente dello sport nell'intrattenimento, sia nei format unscripted che di finzione. I panel hanno esplorato anche il potenziale delle coproduzioni internazionali per preservare l'autonomia creativa e promuovere la diversità culturale, sfruttando tecnologie all’avanguardia e collaborazioni multinazionali.

Presentati i nuovi progetti di: Elisabetta de Dominis – Fondatrice di Kepown, Giovanni Lodigiani di GL Sonic Works Production, Luca Severi CEO di LSPG Group.