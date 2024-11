“This time next year”, è la commedia britannica che vincerà durante le vacanze

Annamaria Piacentini 19 novembre 2024 a

Se volete vedere una commedia romantica che vi faccia credere nell'amore e farvi dimenticare le delusioni estive, andate al cinema. Dopo aver passato 116 minuti davanti al grande schermo, sarete convinti che la storia che racconta, potrebbe capitare anche a voi. Targata Notorious Pictures, diretta da Nick Moore, tratta dal best seller di Sophie Cousens vede due protagonisti principali, Minnie (Sophie Cookson l'attrice britannica nota per “Kingsman -Secret service) e Quinn (Lucien Laviscount, saltato alla ribalta per “Emily in Paris”), due personaggi che ci insegneranno ad esplorare le nostre vite. Sì, perché il bello di questa storia è sempre la sorpresa. Accade anche a loro, e sin dalla nascita. Vengono alla luce lo stesso giorno, durante la notte di Capodanno e nello stesso ospedale. Sembra già un segno del destino. Una mattina si incontrano per caso, ma non in carrozzina, da allora sono passati circa 30 anni. Ed è il compleanno di tutti e due. Lui, è diventato un imprenditore, lei ha una pasticceria, che sta diventando un vero...pasticcio! Ma, quando arriva il momento dell'amore, niente può fermarlo. “Volevo tornare a quell'atmosfera romantica che caratterizza un certo tipo di comedy, spiega il regista, che ha iniziato la sua carriera come montatore di film indimenticabili, da “Indiana Jones”, a” L’ultima crociata” di Spielberg. Ma, dal 2008 è passato dietro la macchina da presa, girando con successo film, come “La piccola peste”, e “Un ciclone a quattro zampe”. Chi più di lui potrebbe raccontare molti aspetti della vita? L'esperienza insegna: “Questa è una commedia natalizia, aggiunge Moore, segue un lungo percorso che arriva fino a Capodanno”. Il film è nei cinema e prima di proporvelo lo abbiamo visto per voi e ci è piaciuto. Vediamo cosa ne pensate.