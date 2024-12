ColdTrading, la storia di David Ferrara: dai banchi di scuola al successo

05 dicembre 2024 a

La storia di David Ferrara è un esempio di ambizione e dedizione, carattere e disciplina che vengono da lontano e nascono addirittura sui banchi del liceo. Il giovane e ambizioso trader partito da Roma, giorno dopo giorno sta guadagnando notorietà sul web. E tutto grazia ella sua passione che è diventata contemporaneamente una scelta di vita e una redditizia professione che lo rende ormai un punto di riferimento per molti, anche coetanei o più giovani di lui che, come lui, hanno individuato la loro direzione. La strada di David, specializzatosi frattanto nella compravendita di CFD sul Forex, si chiama ColdTrading, la sua creatura, un progetto ideato per fornire strumenti pratici e percorsi formativi dedicati a chi desidera approcciarsi al mondo del trading in modo più consapevole e strutturato.

DAGLI ESORDI ALLA PROFESSIONE

La passione di David Ferrara per la finanza nasce nel 2014, quando ancora quello che oggi è a tutti gli effetti un imprenditore digitale, era un semplice studente. Osservando l’ascesa di giganti tecnologici come Amazon, Facebook e Apple, Ferrara rimane affascinato dalla loro capacità di trasformare idee in business globali e di attrarre investitori da tutto il mondo. “Guardare questi colossi crescere e il modo in cui gli investitori potevano trarne vantaggio economico mi ha spinto a voler capire come funzionano i mercati,” racconta a Libero. Nel 2017, decide di prendere questa curiosità più seriamente, dedicandosi allo studio autonomo del trading. Un incontro fondamentale con un trader esperto lo aiuta a comprendere i meccanismi operativi del mestiere, portandolo a sviluppare un approccio strutturato e metodico. “Osservare la routine di un professionista mi ha fatto capire quanto siano essenziali disciplina, analisi e costanza” aggiunge Ferrara.

Una delle sue intuizioni principali è stata l’identificazione di schemi ripetitivi nei mercati, sfruttando livelli chiave di prezzo e gli sbilanciamenti nelle aree di liquidità. “Queste schematiche si verificano quasi ogni giorno sugli asset più liquidi, come EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUDUSD e via dicendo, offrendo opportunità di profitto concrete,” aggiunge.

LA RICETTA PER DIVENTARE UN TRADER DI SUCCESSO

Il trading non è sicuramente un’attività per chi cerca guadagni facili, ma un percorso che richiede preparazione e perseveranza. Questa è la prima regola appresa e a sua volta messa in pratica da David.

Sbagliato anche associare, come spesso capita di sentire, la figura del trader professionista al profilo di una persona eccentrica, che guida auto di lusso e vive costantemente in vacanza in località esotiche proprio per dare l’impressione che guadagnare con il trading sia facile ed immediato.

La realtà, anzi, è ben diversa, spiega Ferrara: “Disciplina, studio e umiltà sono i veri pilastri di questa professione. Prima di tutto, è necessario costruire delle basi solide, comprendendo i mercati finanziari e i diversi strumenti disponibili”.

LE POSSIBILITA’ TRA LE QUALI SCEGLIERE PER INIZIARE

Il trading può essere svolto su vari strumenti come azioni, indici, materie prime, Forex e criptovalute, ognuno con caratteristiche specifiche che richiedono un’analisi approfondita. È fondamentale sviluppare una strategia adatta al proprio stile.

In tal senso esistono i day trading, ovvero operazioni chiuse entro la giornata per sfruttare piccoli movimenti di prezzo.

Gli scalping che sono invece operazioni di brevissima durata, da pochi secondi a minuti.

Gli swing trading, posizioni mantenute per giorni o settimane per catturare variazioni di mercato e da ultimo i trading di posizione ovvero gli investimenti a lungo termine.

Ferrara predilige il day trading, utilizzando la price action, ovvero il comportamento del prezzo, come metodo principale di analisi. “Osservare i grafici su time frame di breve termine mi consente di individuare i momenti chiave per intervenire, basandomi sui livelli essenziali quotidiani e settimanali” spiega.

L’ANALISI DI MERCATO E LA STABILITA' EMOTIVA SONO ALLA BASE

Indipendentemente dallo stile scelto, tuttavia, l'obiettivo è sempre trarre profitto dalle oscillazioni di prezzo. La strategia si basa sull'analisi di mercato, che può essere di due tipi: l’analisi tecnica che studia i movimenti storici per prevedere quelli futuri, utilizzando grafici e modelli di prezzo, come la price action.

L’analisi fondamentale valuta il valore reale di un asset tramite dati macroeconomici e notizie di mercato.

Ferrara evidenzia quanto sia fondamentale in realtà padroneggiare entrambe le tipologie di analisi per raggiungere il successo nel trading e dell'importanza della gestione del rischio e del controllo emotivo. "Un buon piano operativo mantiene la mente lucida, evitando euforia o panico, per garantire un trading più stabile e profittevole”.

LA SVOLTA E LA NASCITA DI COLDTRADING

Nel 2021, dopo anni di impegno, David Ferrara inizia a raccogliere i frutti del suo lavoro, ottenendo importanti riconoscimenti da piattaforme come The Funded Trader e FTMO. Forte di questi risultati, decide di condividere le sue conoscenze fondando ColdTrading, un progetto dedicato alla formazione di trader consapevoli. ColdTrading si distingue per l’enfasi sulla trasparenza e sull’etica. “Molti vedono il trading come un modo rapido per fare soldi, ma la realtà è diversa. Richiede tempo, studio e dedizione,” sottolinea Ferrara.

UN TRADER CON UNA VISIONE A LUNGO TERMINE

Ferrara è consapevole che il trading è un settore complesso e in continua evoluzione. Per questo, il suo approccio si basa su un aggiornamento costante e sulla capacità di adattarsi alle nuove dinamiche di mercato. Il suo obiettivo è continuare a crescere, non solo come professionista, ma anche come educatore, aiutando altri a evitare errori e a costruire una mentalità resiliente.

Con la sua esperienza e la sua determinazione, David Ferrara rappresenta un esempio di come passione e impegno possano trasformarsi in un percorso di successo.