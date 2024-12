"Italia e Polonia, legami profondi nel cuore dell'Europa". Il nuovo reportage di Claudia Conte tra passato, presente e futuro

13 dicembre 2024 a

a

a

Il 1° gennaio la Polonia assumerà la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. Per l’occasione l’Ambasciata di Polonia in italia in collaborazione con Claudia Conte sta promuovendo il progetto “Italia Polonia: un viaggio nel cuore dell’Europa”. Attraverso il viaggio a Varsavia della giornalista e scrittrice italiana, sarà realizzato uno speciale reportage teso a valorizzare i plurisecolari e profondi legami di amicizia tra le due nazioni.

L'Italia e la Polonia si considerano partner strategici politici ed economici nell’ Unione Europea e nella NATO, condividono gli stessi valori di promozione della pace, difesa della sicurezza internazionale e solidarietà. Il viaggio inizierà a Roma con gli auguri dell’Ambasciatore Ryszard Schnepf che dichiara: “Auguri di buon viaggio alla scoperta o alla riscoperta del nostro passato comune e del nostro presente proiettato verso il futuro. Sicuramente la Polonia vi accoglierà a mani aperte, con tutti i buoni sentimenti che i Polacchi nutrono per gli Italiani. I Polacchi sono molto simili agli Italiani e fra tante nazioni probabilmente gli Italiani sono i più amati da loro, grazie alla memoria storica e all’amicizia plurisecolare che sicuramente continuerà”

Attraverso la voce di Claudia Conte, gli italiani potranno ripercorrere la storia della Polonia e delle numerose circostanze che hanno unito i due Paesi nel corso dei secoli. Il racconto avverrà attraverso la visita nei luoghi più iconici della capitale come il centro storico patrimonio dell’Unesco, il Parco Reale Łazienki, il Museo d’Arte Moderna, il Museo Polin - Museo della storia degli ebrei polacchi, Vistula Boulevards, la Passeggiata Via Krakowskie Przedmieście con il Castello Reale e per concludere il meraviglioso Mercatino di Natale con i suoi mille colori. Non mancherà un momento dedicato alla solidarietà con la visita ai rifugiati ucraini e volontari del Gruppo di sostegno per madri e bambini che avranno in dono un regalo speciale: la maglia della Nazionale Italiana di Calcio grazie alla collaborazione con la FIGC.