Fintech: Tranfaglia (Cloud Finance):“Dall'innovazione digitale all'intelligenza artificiale, così evolve la gestione aziendale”

L’apporto della tecnologia nelle strategie aziendali è sempre più determinante, e chi ha saputo intuire questa evoluzione con largo anticipo oggi è protagonista di una vera rivoluzione digitale. Eventi come il Covid, che ha imposto l’innalzamento di barriere fisiche abbattendo al contempo quelle virtuali, hanno accelerato un processo di digitalizzazione già in atto, confermando la necessità di strumenti agili, accessibili e innovativi. La pandemia, come ogni crisi profonda, ha portato con sé non solo sfide ma anche opportunità: nuovi modelli organizzativi, nati per rispondere all’emergenza, si sono trasformati in standard per la loro praticità ed efficacia.

Umberto e Riccardo Tranfaglia, founder di Cloud Finance, avevano intuito questa direzione del mercato ben dieci anni fa, puntando su tecnologie cloud e intelligenza artificiale per semplificare e ottimizzare la gestione economico-finanziaria di partite IVA, aziende e professionisti. Le loro soluzioni avanzate per l’analisi di bilancio e la pianificazione finanziaria incarnano un nuovo paradigma, che rende più efficienti e strategiche decisioni economiche critiche. Ne abbiamo parlato con i founder.

1. Regole e norme soggette a continue modifiche e aggiornamenti da un lato e l'innovazione tecnologica che corre sempre più velocemente dall’altro rendono la vita difficile a chi si occupa di gestione aziendale. In che modo si può facilitare l’attività amministrativa delle aziende?

“La vera sfida è rendere semplici le cose complesse. Riuscire in questo per noi non è solo la nostra mission ma un’ossessione. Creare software complessi per fornire supporto alla gestione aziendale è alla portata di molti, ma la vera sfida è renderli intuitivi e accessibili, così che chiunque possa utilizzarli in modo agevole e veloce. Per questo, sviluppiamo software che gestiscono la complessità del mondo imprenditoriale mantenendo un'interfaccia chiara, intuitiva ed immediata. Un software, per essere realmente utile, non deve rappresentare un ulteriore peso per imprenditori e professionisti, ma uno strumento che ne faciliti il lavoro quotidiano, consentendogli di concentrarsi su quelle che sono le attività che creano valore, impiegare mezz’ora per emettere una fattura o una nota di credito equivale a sottrarre tempo prezioso alla cura della propria azienda o, banalmente, alla propria famiglia. C’è quindi anche un aspetto legato al miglioramento della qualità della vita di chi si avvale dei nostri prodotti in quello che facciamo”.

2. Semplificazione e sburocratizzazione sono da anni delle priorità politiche e anche il PNRR impone si vada in questa direzione. Eppure, questi processi, che agevolerebbero la quotidianità di imprese e cittadini, procedono a rilento. È possibile incidere in questa direzione anche dall’altra parte del campo, ovvero grazie a quelle aziende ad alta capacità tecnologica?

“Assolutamente sì, anche perché parliamo di un obiettivo talmente complesso da rendere necessario il contributo di tutti gli attori a vario titolo coinvolti. Cloud Finance lavora costantemente per ridurre, se non per eliminare, la burocrazia inutile il cui impatto sui singoli processi si rivela estremamente dannosa. Semplicità e velocità sono due facce della stessa medaglia. Inoltre, in quest’ottica, un ruolo primario è quello svolto dalla digitalizzazione. Non a caso, il nostro flusso di onboarding e gestione clienti è completamente digitale, eliminando la necessità di documenti cartacei e garantendo massima efficienza e flessibilità, il tutto gestibile da un’unica piattaforma”.

3. Nell’era dell’intelligenza artificiale come è cambiato il vostro lavoro e quale è stato il vostro apporto in questo campo?

“Già dieci anni fa, prima che si parlasse diffusamente di intelligenza artificiale, avevamo sviluppato algoritmi avanzati di business intelligence, in grado di trasformare pochi dati di input in report finanziari completi ed eleganti, con analisi automatiche precise ed affidabili, commenti tecnici e grafici. Oggi continuiamo a innovare con l'integrazione di tecnologie come, ad esempio, Chat GPT per addestrare i nostri algoritmi di Machine Learning, avendo sviluppato in house un'intelligenza artificiale di proprietà applicata ai nostri software. Abbiamo sempre puntato su un'integrazione bilanciata tra AI e algoritmi matematici: lasciamo il calcolo di dati critici ai nostri algoritmi per garantire la precisione delle informazioni finanziarie, evitando gli errori derivanti dai modelli statistici dell'intelligenza artificiale”.

4. L’IA offre indiscutibili vantaggi, ma porta con sé anche dei rischi, tra i quali quelli di un impatto negativo sui livelli occupazionali. Poche settimane fa, addirittura da Wall Street è partito un allarme in tal senso. Cosa ne pensa?

“I grandi cambiamenti, quelli che impattano sulla vita di tutti i giorni, vanno governati, un po’ come le rivoluzioni. Smottamenti profondi e repentini devono essere accompagnati da una gestione accurata, altrimenti si sconfina nel caos che non porta mai nulla di buono. Questo vale anche per l’intelligenza artificiale che senza dubbio sta aprendo nuove frontiere, ma non per questo può dilagare indiscriminatamente. Noi di Cloud Finance, per esempio, non crediamo nelle assistenze automatizzate basate sull'AI, i cosiddetti Bot, che spesso risultano frustranti per gli utenti. L’AI può essere utile per rispondere a domande frequenti, ma quando serve una soluzione reale, il cliente deve poter sempre parlare con una persona in tempi brevissimi, un consulente altamente professionale disponibile a rispondere alle singole esigenze degli utenti. Ecco perché investiamo molto nella formazione del nostro team per offrire un'assistenza che faccia sentire il cliente seguito e supportato in ogni momento. Il nostro servizio è telefonico e garantisce tempi di risposta rapidissimi: per policy aziendale, un problema deve essere risolto entro tre ore, ma spesso lo facciamo in meno di 15 minuti. Questo approccio ci ha portato ad essere la prima azienda software in Italia per numero e qualità di recensioni su Trustpilot, con circa 900 valutazioni e un indice di soddisfazione vicino al 99%”.

5. A tal proposito, quanto è importante riuscire a garantire una flessibilità che si traduca nella capacità di adattarsi rapidamente alle esigenze dei clienti?

“Siamo un'azienda estremamente reattiva alle esigenze dei nostri clienti. Grazie al fatto che l'intero sistema e il codice sono sviluppati internamente, possiamo integrare nuove funzionalità su richiesta e adattarle specificamente alle loro necessità, offrendo un prodotto su misura. Questo ci permette di soddisfare le esigenze di clienti di ogni tipo, dalla piccola impresa a realtà più strutturate. Inoltre, manteniamo un dialogo costante con i nostri utenti attraverso un canale dedicato ai suggerimenti, analizzando e implementando regolarmente nuove funzionalità richieste”.

6. Il cloud computing ha rivoluzionato il settore dei software gestionali. Rispetto al tema della cybersecurity, sempre più dominante, è un sistema affidabile?

“Siamo stati pionieri nel Cloud Computing, tra le prime fintech del Sud Italia, quando ancora il termine fintech non era diffuso. Abbiamo introdotto il Cloud nativo in un'epoca in cui i clienti erano abituati a software installabili su supporti fisici. Oggi, quasi tutto è in cloud e ciò offre vantaggi enormi in termini di sicurezza, grazie a sistemi ridondanti, backup distribuiti geograficamente e aggiornamenti costanti. Questo approccio ci ha permesso di ottenere certificazioni di sicurezza e privacy, come le certificazioni ISO”.

7. Quali sono le prossime sfide per Cloud Finance e in che direzione si svilupperà il vostro ecosistema?

“Abbiamo iniziato con software per analisi finanziaria, rivolgendoci a consulenti e commercialisti. Con l'introduzione della fatturazione elettronica nel 2018, siamo entrati nel mondo dei gestionali aziendali, puntando su automazione e semplicità d'uso. Le due tappe fondamentali della nostra evoluzione sono state la fatturazione elettronica e la connessione diretta con le banche (PSD2), che permette di avere dati bancari aggiornati in tempo reale. Abbiamo implementato sistemi di riconciliazione automatica e strumenti di pagamento digitale sicuri, proteggendo le aziende da truffe e frodi finanziarie. In collaborazione con Fabrick, siamo stati tra i primi in Italia a introdurre il check IBAN, un sistema che verifica la corrispondenza tra IBAN e intestatario prima di effettuare un pagamento, prevenendo truffe che possono costare alle aziende centinaia di migliaia di euro. Ora stiamo lavorando per estendere questa soluzione a livello internazionale, un’impresa complessa ma necessaria per offrire sicurezza anche nei pagamenti esteri. La nostra missione rimane integrare sempre di più professionisti e imprenditori, creando un ecosistema efficiente e all'avanguardia”.

8. Come nasce e, soprattutto, dove vuole arrivare Cloud Finance?

La società è nata 11 anni fa da un’intuizione di Umberto e Riccardo Tranfaglia, due fratelli con percorsi professionali diversi ma complementari. Riccardo, ingegnere elettronico laureato a Napoli, ha proseguito la sua carriera accademica con un dottorato di ricerca e un incarico da docente a contratto nell’ambito dell’Information Technology. Umberto, invece, aveva avviato uno studio professionale da commercialista, specializzandosi nella finanza straordinaria, dove si occupava di business planning e ristrutturazione finanziaria. Dalla loro collaborazione è nata l’idea di sviluppare strumenti avanzati di analisi e pianificazione. Circa 12 anni fa, con l’avvento delle nuove tecnologie, hanno deciso di trasferire queste soluzioni online, dando vita a un modello di business innovativo: una piattaforma dedicata completamente in cloud. All’epoca, i software economico-finanziari venivano ancora distribuiti su dischetti o CD e spediti per posta. Cloud Finance ha rivoluzionato il settore, introducendo non solo la tecnologia cloud, ma anche un modello di abbonamento flessibile, che permetteva ai professionisti di utilizzare gli strumenti per periodi brevi, persino un solo mese, con un’assistenza tecnica che si trasformava in una vera e propria consulenza. L’innovazione non si è fermata alla tecnologia. Cloud Finance ha anticipato i tempi sviluppando algoritmi di machine learning e business intelligence in grado di generare automaticamente report dettagliati, analisi e commenti finanziari con una qualità testuale che sembrava scritta da un esperto umano. Questo ha reso la piattaforma uno strumento essenziale per professionisti e aziende, capace di fornire risultati immediati con il minimo sforzo. Nonostante la diffidenza iniziale nei confronti del cloud, dovuta soprattutto a preoccupazioni sulla sicurezza dei dati, l’intuizione dei fratelli Tranfaglia si è rivelata vincente. Il loro anticipo sui tempi ha garantito a Cloud Finance un vantaggio competitivo che ancora oggi rappresenta un punto di forza dell’azienda. Oggi, Umberto e Riccardo continuano a guidare Cloud Finance, mantenendo saldo l’obiettivo di innovare il settore del software economico-finanziario con soluzioni all’avanguardia e un approccio orientato alle esigenze dei professionisti e delle aziende. La scelta è stata quella di puntare sulle tecnologie che plasmeranno il futuro del software economico-finanziario. L'azienda si distingue per l'integrazione di strumenti avanzati di analisi e pianificazione con un’assistenza specializzata fornita da professionisti esperti in diverse discipline fruibile per i propri clienti con il vantaggio di avere un monitoraggio completo e in tempo reale delle performance in un’unica piattaforma.