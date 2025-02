“EROICI” TRA I 5 FINALISTI DEI NASTRI D'ARGENTO

11 febbraio 2025 a

a

a

Il docufilm "Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport”, realizzato in occasione del centenario del Corriere dello Sport, prodotto da Groenlandia, in collaborazione con Rai Documentari e diretto da Giuseppe Marco Albano, è stato selezionato della cinquina dei finalisti del Nastro d'Argento, uno dei premi cinematografici più prestigiosi in Italia, assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), nella categoria "Racconti dello Sport" che valorizza le migliori opere che raccontano lo sport con autenticità e passione.

Prodotto con l’intento di celebrare un secolo di passione sportiva e giornalismo d’eccellenza, "Eroici" è un viaggio emozionante attraverso le imprese di campioni che hanno scritto pagine indelebili nella storia dello sport, raccontate dalle voci di chi le ha vissute: tre campioni del mondo del 2006, quattro medaglie d'oro olimpiche in discipline come salto in alto, nuoto, pallavolo e scherma, una leggenda del tennis, una dello sci, due dei più grandi allenatori di calcio di sempre, il CT della nazionale di basket, giornalisti, dirigenti e tifosi. La narrazione, affidata alla magnifica voce di Luca Ward, porta lo spettatore in un vortice di emozioni, rendendo omaggio agli eroi dello sport e alla cultura sportiva che ha accompagnato il nostro Paese negli ultimi cento anni. Il film riesce a bilanciare in modo sapiente il racconto degli atleti con quello della storia del quotidiano, custode della memoria collettiva italiana.

“Veder riconosciuto il proprio lavoro è una soddisfazione impagabile. Veder inserito il film dei 100 anni del Corriere dello sport, realizzato da Groenlandia, nella cinquina dei Nastri d’argento per la categoria il racconto dello sport è un premio all’originalità della scelta di celebrare il primo secolo del giornale per protagonisti, immagini e momenti e emozioni indimenticabili”, ha dichiarato Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport.

“Felice di questa bella notizia, sapere che il nostro EROICI è tra i migliori 5 film sportivi dell'anno mi fa onore e mi rende fiero di aver accettato la proposta di firmare la regia di un pezzo di storia italiana, per me questo è un grande traguardo professionale” ha dichiarato il regista Giuseppe Marco Albano.

Questa notizia conferma l'impegno quotidiano nel raccontare, da cento anni, storie di sport e di atleti straordinari, capaci di ispirare intere generazioni.

LE INTERVISTE

Le interviste, introdotte nel racconto dai lanci di un talent d’eccezione, l’attore e doppiatore, Luca Ward, sono indirizzate non solo a campioni e campionesse del mondo dello sport, atleti del calibro di Francesco Totti, Alessandro Nesta, Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi, Paola Egonu, Adriano Panatta, Alberto Tomba, Pecco Bagnaia, Giuseppe Signori, Fabio Cannavaro, Carlo Ancelotti, Josè Mourinho, Arianna Errigo e Gianmarco Pozzecco, ma anche a tifosi d’eccezione come Carlo Verdone e addetti ai lavori eccellenti come Giovanni Malagò e Luca Cordero di Montezemolo e Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport-Stadio, in modo tale da comporre così un parterre di ospiti in cui possano riflettersi ed emozionarsi tutti gli spettatori, ma che sia allo stesso tempo in grado di condensare cento anni di storia di emozioni spettacolari.