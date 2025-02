Mediaset ha a cuore il futuro: al via la campagna di sensibilizzazione sociale dedicata al tema del rispetto

20 febbraio 2025 a

Da venerdì 21 febbraio al via la campagna di comunicazione sociale dedicata al tema del Rispetto. Mediaset lancia per un’intera settimana un messaggio di sensibilizzazione su tutti i canali, in radio e online su tutte le piattaforme web e social del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, per promuovere una cultura del rispetto basata sull’ascolto.

Questa campagna nasce da un approccio innovativo: è stata infatti ideata e creata da un gruppo di dipendenti under 30 provenienti da diverse aree aziendali.

Da questa sinergia è nato il messaggio chiave: "Il rispetto nasce dall'ascolto". Un claim particolarmente significativo in un contesto culturale in cui "Rispetto" è stata scelta da Treccani come parola dell’anno 2024.

Per veicolare questo messaggio nel modo più incisivo possibile, è stato scelto un approccio comunicativo non convenzionale: uno spot muto, pensato per invitare lo spettatore a fermarsi e riflettere. L’assenza di suono diventa così un potente mezzo per ricordare che, spesso, abbassare il volume aiuta ad ascoltare davvero le persone che ci circondano: "Ascoltare ci aiuta a comprendere. Comprendere ci aiuta a rispettare".

La campagna, inoltre, sarà presentata al Festival della Comunicazione Non Ostile a Trieste, un evento di grande rilevanza dedicato ai temi della comunicazione empatica e inclusiva.