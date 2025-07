Carlos Alcaraz, Jimmy Connors lo rimprovera: "Questo differenzia i campioni"

Alla fine ad avere la meglio a Wimbledon è stato Jannik Sinner. L'avversario, Carlos Alcaraz, non è riuscito a replicare l'impresa del Roland Garros finendo ko sul campo inglese. "È molto più forte di me da fondo campo", ha confidato lo stesso tennista durante il match. Un'ammissione che non è piaciuta a Jimmy Connors, leggenda del tennis negli anni '70 e '80, due volte vincitore dello slam londinese.

"È dura ammetterlo, non so se l'avrei fatto - ha premesso nel suo podcast Advantage Connors -. In ogni caso, bisogna entrare in campo, cambiare un po' il proprio gioco e fare qualcosa di un po' diverso". Il motivo? "Se il tuo piano A non funziona devi cercare altre soluzioni. Anch'io ho preso uno schiaffo a Wimbledon un paio di volte: succede a tutti i giocatori".