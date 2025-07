Giorgia Meloni, mille giorni di governo da Primadonna

Suona molto Claudio Baglioni, ma più che Mille giorni di te e di me (scontato), a Giorgia Meloni si addice La vita è adesso, inno a cogliere l’attimo, a godere pienamente del presente senza rimandare a domani le proprie azioni. Oggi sono 999 giorni da capo del governo o forse proprio mille (e qui viene in mente il motivetto di Fedez, Lauro e Orietta Berti), comunque sia il governo di Giorgia si appresta a tagliare un traguardo che è già una vittoria. Lo è stato nel momento in cui, era il 22 ottobre 2022, la leader di Fratelli d’Italia è salita al Colle, in tailleur scuro e per niente impacciata, per prestare giuramento di fronte al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Prima donna presidente del Consiglio italiano.

Il giorno dopo, era domenica, passaggio di consegne con Mario Draghi e suono della campanella per ufficializzare il cambio. Lo slogan della campagna elettorale di Fratelli d’Italia era “Pronti!” e lei l’hanno vista arrivare. Nel frattempo, non si può dire che la situazione generale sia di quelle facili: la guerra in Ucraina, cominciata quando Fdi era ancora all’opposizione, non è finita ma, anzi, è soltanto uno dei fronti aperti nel caos globale che stiamo vivendo. Un disordine nel quale, però, la posizione italiana non è mutata: sostegno a Kiev incondizionato, ma niente soldati a combattere, Macron se ne faccia una ragione. In quanto al Medio Oriente, c’è un impegno umanitario costante, la nostra diplomazia è al lavoro per aiutare la popolazione di Gaza: ovviamente per la sinistra che tifa Pro-Pal gli sforzi italiani sono vani e il nostro governo «è complice di un genocidio». Per loro il nemico è Benjamin Netanyahu, lo gridano nelle piazze del sabato pomeriggio mentre bruciano le bandiere israeliane e i manifesti con i volti di Bibi, Donald Trump e della Meloni «asservita al presidente americano».