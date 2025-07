Lookmann all'Inter: cosa manca per chiudere un colpo stellare

L’intesa tra l’Inter e Ademola Lookman è già stata raggiunta. D’altronde l’eroe di Dublino, teatro della finale di Europa League in cui firmò un’indimenticabile tripletta per l’Atalanta, aveva già chiesto di essere ceduto la scorsa estate. Su di lui c’era il Psg che però poi strappò la promessa di Kvaratskhelia che si materializzò a gennaio e Lookman rimase così a Bergamo per un ulteriore annodi alti e bassi in campo e, soprattutto, nel rapporto con Gasperini. Ma anche Lookman stesso aveva strappato una promessa ai Percassi: se mai un top club avrebbe bussato alla porta in estate, quella porta doveva essere come minimo aperta per parlarne.

L’Inter ha intuito la situazione e, nel silenzio, tra vari nomi lanciati nel marasma mediatico - Nkunku? Asensio? Nulla di vero né di sostenibile - si è avvicinata al nigeriano. E ora Lookman vuole solo l’Inter. A molti tifosi ha ricordato l’estate in cui uscì il nome di Hakimi ad accordi già trovati. L’intesa sia tecnica (gli piace il progetto) sia economica con Lookman è stata relativamente facile da raggiungere: si può pensare sia per un ingaggio da 3,5 o 4 milioni netti, non di più, ovvero il doppio rispetto a quello attuale che è pari a 1,8 milioni netti all’anno. Fondamentale per l’Inter il fatto che Lookman goda del Decreto Crescita che abbatte il costo lordo dell’ingaggio per il club. E poi anche la volontà del giocatore che non considera l’Arabia Saudita perché il suo desiderio era un salto di qualità prima di tutto agonistico.