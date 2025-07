Aperitivo letterario con Daniele Damele a Lignano

Venerdì 18 luglio, alle ore 18:30, presso l’Hotel President di Lignano Sabbiadoro, si terrà un aperitivo letterario con Daniele Damele, autore dei volumi Fair Play ed Etica ed Economia. L’incontro sarà un’occasione per approfondire temi attuali come le scelte individuali, la responsabilità e il futuro, a partire dai contenuti dei libri di Damele. Un momento di riflessione e confronto aperto a tutti, in un contesto informale ma ricco di spunti. Interverranno. Attilio Tesser, Flavio Pressacco e Uberto Fortuna Drossi.

Daniele Damele ha pubblicato entrambi i titoli attraverso la piattaforma digitale Kepown, affidandosi alla stessa anche per la pubblicazione in formato cartaceo. Etica ed Economia è una riflessione profonda e attuale sul legame imprescindibile tra questi due ambiti, spesso considerati distanti. Attraverso esempi concreti, Daniele Damele dimostra come l’etica possa essere il motore di un’economia sostenibile e di successo. Il testo affronta temi cruciali come l’innovazione, la finanza responsabile, il ruolo dei giovani e la necessità di riforme, proponendo un modello di sviluppo fondato su valori condivisi. Un invito a ripensare il progresso economico con un’anima etica, per un futuro più giusto e prospero.

Fair Play non è solo una celebrazione dello sport pulito, ma un vero e proprio manifesto per una società più equa. Damele evidenzia come il fair play sia una scelta quotidiana, capace di trasformare le sconfitte in lezioni e le vittorie in opportunità di crescita. Una visione che intreccia emozione e impegno civile, nella convinzione che “il fair play nella vita e nello sport sono indispensabili”.