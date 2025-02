Algeria: Bf conclude iter per progetto agricolo da 420 milioni di dollari

27 febbraio 2025 a

L’Algeria ha annunciato il perfezionamento dell’accordo con il gruppo italiano Bf Spa per una concessione quarantennale, rinnovabile, finalizzata alla realizzazione di un progetto agricolo integrato del valore di 420 milioni di dollari. L’iniziativa mira a potenziare la produzione locale di cereali, legumi e pasta nell’ambito della strategia nazionale per rafforzare la sicurezza alimentare del Paese. L’annuncio è stato dato oggi dal ministero dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca, durante una cerimonia ufficiale tenuta presso la sede del dicastero ad Algeri, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa algerina “Aps”.

Nel corso della cerimonia, il ministro dell’Agricoltura algerino, Youssef Cherfa, ha consegnato il contratto di concessione al presidente del consiglio di amministrazione di Bf Algerie, Mustapha el Houari. Il ministro ha sottolineato che il progetto “si sta sviluppando in condizioni molto favorevoli”, evidenziando il forte impegno del governo algerino nel sostenere gli investimenti agricoli. Cherfa ha inoltre precisato che l’iniziativa è già entrata nella fase operativa, con l’installazione degli impianti da parte di Bf Spa, la perforazione di pozzi artesiani, il montaggio delle attrezzature per l’irrigazione a pivot e l’avvio delle operazioni di semina durante la stagione agricola in corso. “A partire da aprile, il progetto riceverà un’ulteriore spinta con l’avvio della coltivazione delle leguminose secche”, ha aggiunto il ministro.

Da parte sua, El Houari ha descritto la firma della concessione come “un momento storico e strategico”, che testimonia la solidità delle relazioni bilaterali tra Algeria e Italia. Il dirigente ha annunciato che il consiglio di amministrazione della società si riunirà l’11 marzo per definire nuove misure volte ad accelerare la realizzazione del progetto. L’iniziativa si estenderà su una superficie di 36 mila ettari situata nel perimetro agricolo El Kebir 01, nella wilaya (provincia) di Timimoun, nel sud del Paese. L’area sarà destinata alla produzione di grano, lenticchie, fagioli secchi, ceci e colture oleaginose come la soia. Il progetto prevede inoltre la costruzione di impianti di trasformazione per la produzione di pasta, silos di stoccaggio e altre infrastrutture essenziali per garantire la logistica e la conservazione dei raccolti.

Secondo quanto dichiarato dal ministero, il progetto ha una triplice finalità: rafforzare la produzione nazionale di cereali e legumi secchi; ridurre la dipendenza dalle importazioni; aumentare le esportazioni di prodotti trasformati, come la pasta alimentare, nell’ambito della strategia di diversificazione dell’economia algerina. Il piano di sviluppo agricolo si inserisce, infatti, nel più ampio programma del governo per ridurre il peso degli idrocarburi nel bilancio commerciale e valorizzare il settore agroindustriale. Il progetto, realizzato in partnership tra Bf Spa e il Fondo nazionale di investimento algerino, rientra negli accordi siglati tra Algeria e Italia nel luglio del 2024. Il piano prevede anche la creazione di oltre 6.700 posti di lavoro diretti e indiretti, contribuendo così allo sviluppo socio-economico delle aree rurali del sud del Paese.

L’iniziativa si inserisce nella politica agricola promossa dal governo algerino per aumentare l’autosufficienza alimentare e potenziare le filiere strategiche nazionali, tra cui cereali, legumi, piante zuccherine e oleaginose, sementi e produzione lattiero-casearia. L’Algeria, che attualmente importa una parte significativa del proprio fabbisogno alimentare, punta a ridurre la dipendenza dai mercati esteri e a garantire una maggiore stabilità nei rifornimenti interni. L’accordo con Bf Spa rappresenta uno dei maggiori investimenti italiani nel settore agricolo algerino e si inserisce nel rafforzamento della cooperazione bilaterale tra i due Paesi, con l’Italia che si conferma tra i principali partner economici dell’Algeria.