Rosso (di sera) alla Suite 102.5. Ecco quando...

24 marzo 2025 a

a

a

RTL 102.5 annuncia una puntata speciale di "Suite 102.5". Il 28 marzo, a partire dalle 21:00, il programma si trasformerà in "Suite 102.5 – Il Rosso” che vedrà la partecipazione straordinaria di Il Rosso, uno dei digital creator più influenti nel panorama social italiano.



Lo streamer - conosciuto per i suoi contenuti ironici con cui ha conquistato milioni di follower - affiancherà i conduttori Niccolò Giustini, Simone Palmieri, Jessica Brugali e Diego Zappone per una serata ricca di intrattenimento, musica e interazione con il pubblico. Con lo stile dinamico e coinvolgente, che da sempre caratterizza il programma, gli ascoltatori avranno l'opportunità di partecipare attivamente attraverso i canali social ufficiali di RTL 102.5 e di interagire direttamente con Il Rosso e i conduttori in studio.



Il Rosso è un creator digitale conosciuto per i suoi contenuti ironici con cui ha conquistato milioni di follower su TikTok, diventando una delle figure più influenti nel panorama social italiano.​



Per seguire "Suite 102.5 – Il Rosso" basta andare su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play, e in diretta live in contemporanea anche su tutti i profili social dell’emittente.