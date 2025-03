Un Parco per la Musica, un Palco per la Banda: grande festa a Roma

Settant’anni di musica e una festa all’Auditorium Ennio Morricone. Un Parco per la Musica, un Palco per la Banda è il titolo della giornata in programma domenica 30 marzo 2025 dalle ore 10,30 a Roma. L’Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) sarà protagonista presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Ennio Morricone. L’Associazione rappresenta oltre 1500 complessi associati in tutta Italia di cui 100 nel Lazio. L’evento intende celebrare la ricca tradizione musicale delle bande italiane.

Domenica mattina in Auditorium si esibiranno le Bande Musicali selezionate per i seminari di formazione e ascolto (l’Associazione Bandistica “Città Di Mentana Aps”, il Complesso Bandistico Comunale Città di Albano “Cesare Durante Aps”, l’Associazione “Banda Musicale Feronia Aps”, l’ Associazione Culturale Musicale Armelis). Nel pomeriggio alle 18,00 ci sarà il primo Concerto della Banda Rappresentativa Regionale dell’Anbima APS Lazio diretta dai Maestri: Fulvio Creux e Antonio Barbagallo, con un ospite d’eccezione il Maestro Hardy Mertens, tutte figure di spicco nel panorama musicale bandistico.Tra le composizioni proposte la Ritirata Notturna di Madrid del Maestro Luciano Berio.

“Lo spettacolo offre un’occasione unica per immergersi nella passione e nel talento dei musicisti delle bande musicali laziali, in una cornice prestigiosa come la Sala Petrassi dell’Auditorium Ennio Morricone del Parco della Musica” dichiara il presidente di ANBIMA Lazio, dottor Alessio Colini. “Il fatto poi che questa giornata si svolga nel cuore musicale di Roma, sede dei più importanti Concerti bandistici ha un ulteriore valore aggiunto: Roma, si sa, è la sede delle Bande Ministeriali, gli unici Complessi Professionali operanti in Italia nel settore. Le Bande civili si abbracciano così, simbolicamente, con quelle delle Forze Armate, quasi a suggellare una continuità di rapporti, scambi che da sempre ha reso vivo il mondo musicale della capitale”.

La manifestazione gode del finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla realizzazione del Progetto “M.I.C.-Musica per l’Inclusione Sociale” per l’annualità 2023 a valere sul Fondo per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art. 72 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e del Patrocinio della Regione Lazio. L’Ingresso è libero con prenotazione obbligatoria a questo link.