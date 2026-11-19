C’è il gusto deciso di un amaro che ha attraversato i confini, il profumo intenso del vero espresso, la morbidezza di un brandy che porta con sé la cultura dell’invecchiamento e il carattere di una grappa affinata a lungo nel rovere.

Per il Natale 2026, Fratelli Branca Distillerie sceglie quattro eccellenze del proprio portfolio e le riunisce in una selezione di prodotti speciali dedicati alle festività. Fernet-Branca, Caffè Borghetti, Stravecchio Branca e Candolini Riserva raccontano ciascuno una diversa idea di gusto, attraverso ricette, materie prime e lavorazioni che ne definiscono l’identità. Ognuno di questi iconici prodotti viene infatti proposto in un’esclusiva edizione limitata pensata appositamente per celebrare le feste.

FERNET-BRANCA: INIMITABILE PER CARATTERE.

Deciso al primo incontro, complesso a ogni sorso successivo. Fernet-Branca ha costruito la propria identità attorno a un equilibrio di erbe, radici e spezie che conferisce all’amaro una personalità immediatamente riconoscibile. Le note più intense lasciano progressivamente spazio a sfumature aromatiche, speziate e più morbide, in una successione di sensazioni che ne accompagna la degustazione.

L’edizione limitata per il Natale 2026 si declina in due varianti. La prima è un astuccio singolo dalla veste dorata, omaggio ai suoi ingredienti pregiati come lo zafferano e arricchita dalle riproduzioni a colori di manifesti pubblicitari storici del marchio come “l’Alligatore” e “Il Re degli Amari”. La seconda include un bicchiere per esplorare le due principali modalità di consumo: in purezza, con il rituale dei tre sorsi (il primo sorso amaro, il secondo speziato e l’ultimo dolce), oppure in miscelazione nel Fernandito, l’iconico drink nato in Argentina. Occasioni diverse per gustare lo stesso amaro dal gusto inconfondibile.

BORGHETTI: IL CAFFE OLTRE LA TAZZINA

Ad Ancona il Caffè Borghetti era chiamato “lu svejari” (la sveglia). Era il soprannome di un liquore nato nel 1860 e destinato a conservare, attraverso le generazioni, il gusto del vero caffè espresso italiano. Ancora oggi è proprio l’espresso a definire la personalità di Borghetti: intenso, aromatico, con la morbidezza delle qualità Arabica e il carattere più deciso della Robusta.

Per le festività, la bottiglia con la nuova etichetta è racchiusa in un astuccio che riprende le cromie storiche del brand, con dettagli in rosso, nero e oro che incorniciano la silhouette del prodotto. Una veste pensata per accompagnare le diverse occasioni di consumo delle feste: dalla classica degustazione liscia a fine pasto fino alla miscelazione, dove Borghetti diventa l’ingrediente ideale per cocktail strutturati come l’Espresso Martini.

STRAVECCHIO BRANCA: L'ELEGANZA E IL VALORE DEL TEMPO

Espressione della centenaria maestria nell’invecchiamento, lo Stravecchio Branca è un distillato di vino intrinsecamente legato alla leggendaria “Botte Madre”, l’imponente botte in rovere che ne custodisce l’anima nelle cantine milanesi dell’azienda. Questo tonneau ha una capacità di 84 mila litri e custodisce il brandy, frutto delle migliori acquaviti italiane, prima che venga trasferito dai master blender nelle pregiate bottiglie, rendendolo un’eccellenza per chi ama aromi decisi e sapori dolci ed avvolgenti.

Per i brindisi delle feste, Stravecchio Branca si presenta in una confezione che ne valorizza l’eredità storica. L’astuccio gioca sulle tonalità del bordeaux, impreziosite da eleganti motivi dorati che mettono in risalto la sagoma luminosa della bottiglia. Un’edizione limitata dal forte impatto visivo, pensata come dono di classe e perfetta da degustare nei momenti di relax invernali.

CANDOLINI RISERVA: DICIOTTO MESI CHE LASCIANO IL SEGNO

Diciotto mesi. È il tempo che Candolini Riserva trascorre nelle botti di rovere, durante i quali il distillato acquista progressivamente nuove sfumature, sviluppando il profilo aromatico che caratterizza questa grappa. La morbidezza dell’invecchiamento incontra l’intensità delle acquaviti di vinaccia, dando vita a un gusto equilibrato, ricco di sfaccettature. All’olfatto emergono richiami alla frutta secca, alla vaniglia, alle scorze di agrumi e alle spezie; al palato, un equilibrio nel quale si riconoscono anche note di frutta rossa. Alla base, un processo produttivo che riunisce acquaviti ottenute con due differenti tecniche di distillazione, in alambicco e in colonna.

Per il Natale, Candolini Riserva viene presentata in un astuccio dedicato che ne celebra il processo produttivo. Il packaging utilizza intensi contrasti di chiaro-scuro: il colore scuro, con i richiami alle botti in rovere, risalta la sagoma dorata della bottiglia. Un omaggio visivo alla lunga maturazione del distillato, ideale per arricchire il rito del fine pasto e concludere le cene natalizie con un momento di degustazione esclusivo.