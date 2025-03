"Work on work": il 19 e 20 novembre a Ferrara la II edizione della fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro

Dopo il successo della prima edizione – con oltre 5mila presenze e il coinvolgimento di istituzioni, università e aziende - torna “Work on Work”, la Fiera nazionale di servizio al mondo del Lavoro, che quest’anno si terrà il 19 e 20 novembre 2025, a Ferrara, presso il Quartiere Fieristico. Due giorni di incontri, workshop, presentazioni aziendali, appuntamenti formativi, aggiornamenti normativi, per creare e alimentare una riflessione sul tema del lavoro, in continua evoluzione e cambiamento. Già oggi è possibile stimare oltre 150 partecipazioni di imprese, agenzie e pubbliche amministrazioni.

L’evento è stato presentato questa mattina, nella Sala Nassirya del Senato, alla presenza di Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; Andrea Paganella, Senatore e membro della Commissioni Affari esteri e Difesa; Andrea Moretti, Presidente Ferrara Expo; Francesco Rotondi, Consigliere esperto del Cnel e responsabile scientifico di WoW; Matteo Fornasini, Assessore con delega alla Promozione del territorio del Comune di Ferrara.

Cinque le aree tematiche della Fiera: “Digital Leap: automazione, cybersecurity e nuove professionalità” (tecnologie emergenti per sostenere l’innovazione); “Green Shift: transizione verde e lavoro sostenibile” (sull’economia circolare e la riduzione dell’impatto ambientale); “Inclusive edge: Diversity & Inclusion” (strategie per valorizzare la diversità e costruire ambienti di lavoro inclusivi); “Work Ethics: legalità e previdenza” (normative sul lavoro, etica d’impresa e sistemi previdenziali); “Talent on the move: outplacement e mobilità virtuosa” (upskill, reskill e politiche di talent management per prevenire la fuga di competenze).

Una delle grandi novità dell’edizione 2025 è la collaborazione con ITS Italy, l’organizzazione che riunisce gli Istituti Tecnici Superiori (ITS). L’accordo punta a rafforzare il collegamento tra il mondo della formazione tecnica e il tessuto imprenditoriale italiano attraverso un modello innovativo di matchmaking tra giovani specializzati e aziende in cerca di talenti qualificati. ITS parteciperà attivamente nel Comitato Scientifico dell’evento con esperti, docenti e studenti, oltre a un’area espositiva e dimostrativa per presentare progetti, laboratori e opportunità professionali. Sono previste sessioni di speed meeting tra aziende e diplomati/diplomandi ITS, oltre a partnership strategiche tra ITS e imprese, con focus su industria 4.0, mobilità elettrica, manifattura digitale e transizione ecologica.

L’edizione 2025 vedrà un’espansione significativa del numero di atenei coinvolti, con migliaia di studenti pronti a invadere la Fiera. A differenza di altri eventi focalizzati esclusivamente sull’orientamento, WoW si posiziona come punto di incontro sia per il B2B che per il B2Students, creando un ambiente integrato in cui le aziende possono interagire con altre realtà imprenditoriali e nel quale gli studenti possono entrare in contatto diretto con le imprese per scoprire le opportunità di carriera disponibili.

“In un momento storico come quello attuale nel quale, grazie alle politiche messe in campo da questo Governo e dalla Lega, il lavoro stabile e di qualità continua a crescere, specie al Sud, non posso che accogliere con estremo piacere l’invito a partecipare alla Presentazione di Work on Work – dichiara Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali -. È molto importante favorire momenti di incontro e di dialogo costruttivo tra le Istituzioni, le imprese, e i servizi per il lavoro, in materia di formazione e politiche attive. In questi due anni di Governo molto è stato fatto per superare l’idea assistenzialistica del lavoro e invertire la rotta per i lavoratori e per i giovani, favorendo crescita, sviluppo e benessere. Work on Work è un cambio di paradigma e ci troverà sempre in una posizione ricettiva e di sostegno”.

“Work on Work, con il suo format innovativo, permette di instaurare relazioni tra interlocutori attivi, presenti e futuri, che contribuiscono allo sviluppo e all’evoluzione della produttività nazionale – dichiara Andrea Moretti, Presidente Ferrara Expo –. È per questo che abbiamo raccolto un consenso immediato, da parte di aziende, associazioni di categoria e istituzioni. Siamo certi che questa seconda edizione sarà ancora più soddisfacente della prima”.

“Lo scorso anno Work on Work ha dato il via a un processo che punta a supportare le esigenze delle imprese, rendendo Ferrara un punto di riferimento per la qualità del patrimonio umano – dichiara Francesco Rotondi, responsabile scientifico di WoW e consigliere esperto del Cnel -. Avere la Fiera come regia del tavolo di lavoro significa poter intervenire proattivamente sulle crisi e individuare realmente le soluzioni più concrete e interessanti”.

Work on Work ha ricevuto da subito il pieno sostegno da parte del Comune di Ferrara. Durante la Fiera l’intera città si attiverà con iniziative collaterali volte a facilitare l’orientamento, la formazione e le opportunità di impiego.

“Dopo il successo della prima rassegna, il Comune rinnova il plauso per questa iniziativa e consolida la collaborazione avviata già lo scorso anno. – dichiara Matteo Fornasini, Assessore con delega alla Promozione del territorio del Comune di Ferrara - Work on Work è una manifestazione di assoluto rilievo: la volontà, per l’edizione 2025, è quella di ampliare anche gli eventi “off” della fiera, che coinvolgeranno tutta la città patrimonio Unesco con workshop, iniziative ed eventi dedicati. Esprimo, anche a nome del sindaco Alan Fabbri, un plauso alla Fiera di Ferrara che con la realizzazione di questo evento rende la città protagonista e sede di un progetto di rilevanza nazionale, strategico nelle politiche del nostro Paese”.