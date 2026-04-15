Fabio Capello spiana Rafa Leao: "Se lo allenasse Simeone..."

Rafa Leao è forte o un normale giocatore? Per alcuni è ancora in grado di fare la differenza, per altri no. Anche Fabio Capello è nella seconda categoria, tanto che a Sky, dopo le partite di martedì sera, ha utilizzato un paragone che ha fatto discutere, riferito alle caratteristiche del portoghese e rapportate con le richieste che Diego Simeone fa per i suoi giocatori all’Atletico.

Il discorso è partito in particolare dall’identità dei Colchoneros, da anni riconoscibili per intensità e spirito di sacrificio. "Parliamo di un percorso che va avanti da anni, in cui è cambiato il modo di giocare, ma senza perdere l’identità — ha detto a riguardo Alessandro Del Piero — Uno come Diego Simeone è fondamentale proprio per questo: perché le sue squadre non si fermano mai. Hai qualità tecniche importanti, ma devi comunque giocare con intensità. Non basta il talento".