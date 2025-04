Achille Lauro al Radio Zeta Future hits live: il 1° giugno a Roma

Ci sarà anche Achille Lauro sul palco del Radio Zeta Future hits live, il prossimo 1° giugno al Centrale del Foro italico di Roma. Il cantante romano l'ha annunciato a Collettivo Zeta in diretta.

Tutti nomi già annunciati della line-up romana del 2025 sono: ACHILLE LAURO, ALFA, ARTIE 5IVE, BNKR44, BRESH, CAPO PLAZA, CARL BRAVE, CLARA, DARDUST, EMIS KILLA, FEDEZ, FRANCESCA MICHIELIN, FRANCO126, GABRY PONTE, GAIA, GUÈ, JOAN THIELE, LAZZA, MAHMOOD, NOEMI, OLLY, RKOMI, ROCCO HUNT, SARAH TOSCANO, SERENA BRANCALE, THE KOLORS, TONY EFFE, VINCITORE CATEGORIA CANTO AMICI 24, e tante altre sorprese!

L’edizione 2025 del Radio Zeta Future Hits Live sarà caratterizzata da una conduzione tutta al femminile. Per il quarto anno consecutivo, a presentare il festival della Generazione Zeta ci sarà Paola Di Benedetto, affiancata, per il secondo anno, da Giulia Laura Abbiati. Ma l’evento non si limiterà al palco del Centrale del Foro Italico. Fuori dall’arena, sul red carpet, pronti a raccontare l’arrivo degli artisti e a raccogliere l’entusiasmo dei fan, ci saranno Luigi Santarelli e Alessandra Vatta.