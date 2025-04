Expo 2025, Borgonzoni: "A Osaka sfila la creatività. Italia e Giappone insieme nel segno della cultura"

Rilanciare all’estero l’immagine di un Paese sempre più attrattivo, forte dello straordinario patrimonio di eccellenze del Made in Italy che lo caratterizza, e consolidare le relazioni culturali intessute con partner internazionali strategici quali ad esempio il Giappone. È con questo duplice obiettivo che il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni (foto Lamberto Rubino) ha promosso la sfilata-evento “Born to Create”: una passerella d’eccezione a Expo 2025 Osaka per celebrare la creatività come motore di sviluppo culturale ed economico, riletta secondo l’interpretazione che ne hanno dato creativi della moda italiani e giapponesi e giovani promesse dell’audiovisivo.

Organizzata da Cinecittà in collaborazione con Fondazione ITS di Trieste e con la partecipazione di Yoshikazu Yamagata, fondatore nel 2008 della scuola di moda sperimentale Coconogacco di Tokyo, nella settimana che vede il Friuli Venezia Giulia protagonista, l’iniziativa si è svolta nel Giardino all’Italiana del Padiglione Italia. Hanno partecipato il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka Amb. Mario Vattani, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e la Presidente della Fondazione ITS Barbara Franchin. Presenti inoltre la Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia e due giovani studenti del Corso di Montaggio del Centro Sperimentale di Cinematografia – Marco Balzano ed Elio Gambino – i quali hanno realizzato per l’occasione un video con filmati provenienti dall’Archivio Luce Cinecittà.

“Se c’è una cosa su cui l’Italia è imbattibile – ha affermato il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni – è la sua capacità di declinare e veicolare bellezza in forme ed espressioni artistiche e culturali originali di straordinaria qualità, che affondano le proprie radici in storie arrivate da lontano a raccontare di territori unici. Quale vetrina migliore se non l’Expo per esaltare questo patrimonio e spingere l’acceleratore sul fronte dell’internazionalizzazione delle realtà e dei talenti – soprattutto i più giovani – che lo compongono, come ad esempio Fondazione ITS? Una grande soddisfazione tornare in Giappone con questo progetto di valorizzazione del Made in Italy, ospitato da un Paese da sempre amico dell’Italia. Un’altra tappa nella direzione della costruzione di un rapporto ancora più solido dopo il viaggio che mi ha visto qui nel 2019 per l’avvio delle interlocuzioni che hanno portato alla firma dell’importante accordo di coproduzione cinematografica entrato in vigore nel 2024 e l’evento Celebrating Connections Italy Japan dedicato al mondo del cinema, presentato nel 2023 al Tokyo International Film Festival”.

“Portiamo in Giappone i valori che caratterizzano il presente e il futuro del nostro Paese: ricerca, alta tecnologia e creatività. Il Padiglione Italia, attraverso le sue attività di promozione integrata, valorizza le filiere produttive italiane che sono alla base del nostro Made In Italy e di cui la moda è una delle voci principali” – ha dichiarato il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Amb. Mario Vattani. “Questo progetto – ha proseguito – unisce competenze, nuovi linguaggi e giovani talenti ed è occasione privilegiata per proporre il ‘sistema moda e audiovisivo’ sul palcoscenico globale dell’Expo”.

Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: “Il Friuli Venezia Giulia custodisce nel cuore di Trieste la straordinaria creatività della Fondazione ITS, una delle eccellenze del design e della moda che rendono il Made in Italy riconoscibile in tutto il mondo. La nostra Regione, consapevole del proprio ruolo di crocevia multiculturale, ha saputo trasformare il proprio fermento innovativo in realtà imprenditoriali solide e internazionali, investendo con decisione in innovazione, ricerca e internazionalizzazione. L’incontro tra arte e impresa nel nostro territorio non è un caso, ma il frutto della storia da cui proveniamo e della visione a cui aspiriamo. Oggi questa visione si arricchisce ulteriormente grazie alla collaborazione tra creativi italiani e giapponesi, in un interscambio che trova valore nella cornice del Padiglione Italia. È motivo di grande orgoglio vedere il Friuli Venezia Giulia protagonista all’Expo di Osaka e portare nel mondo il seme della nostra identità e della nostra capacità di generare futuro”.

Presente, futuro, ma anche uno sguardo al nostro passato. Tra le immagini selezionate dall’Archivio Luce Cinecittà che immortalano eventi e sfilate di moda nell’Italia dagli anni Venti agli anni Settanta si riconoscono anche Sophia Loren, Sandra Mondaini, Rosanna Fratello. Dai laboratori di sartoria alle passerelle, Marco Balzano ed Elio Gambino ne hanno fatto una sequenza visiva pensata per immergere il pubblico della sfilata nel processo creativo di un abito. Ad accompagnare la proiezione del video firmato dai due studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia una colonna sonora composta per “Born to Create” con musiche da film italiani dell’epoca.

Chiara Sbarigia, Presidente di Cinecittà: “Il linguaggio audiovisivo come strumento di comunicazione universale per condividere la memoria storica italiana, uno scrigno custodito con cura dall’Archivio Luce, il cui valore è stato riconosciuto anche dall’Unesco e che eventi come questo ci consentono di portare all’attenzione di un pubblico arrivato da ogni angolo del mondo”.

Gabriella Buontempo, Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia: “Siamo felici di aver partecipato come Centro Sperimentale di Cinematografia a questa bellissima iniziativa promossa dal Sottosegretario Lucia Borgonzoni, dove convergono giovani talenti, in un contesto internazionale. Cinema e moda dialogano in un armonico scambio”.

Nel corso dell’evento hanno sfilato le realizzazioni di dieci creativi tra italiani e giapponesi, selezionati tra i partecipanti alle ventidue edizioni di ITS Contest, piattaforma per talenti del design di moda, accessori e gioielli fondata da Barbara Franchin, Presidente della Fondazione ITS. Le creazioni presentate portano la firma di Ivan Delogu, Daniele Controversio, Linda Calugi, Fabrizio Talia, Andrea Cammarosano, Karisia Paponi, Ryota Murakami, Yoshikazu Yamagata, Hana Yagi e del duo Yudai e Anna Tanaka.

“Le opere di tutti questi designer – ha sottolineato Barbara Franchin, Presidente della Fondazione ITS – sono presenti nella collezione di ITS Arcademy, il primo museo della moda contemporanea in Italia, nato per raccogliere e tutelare per le prossime generazioni un patrimonio unico al mondo: opere prime di giovani creativi, tra cui oltre 15.000 tra abiti, accessori, gioielli, fotografie e, soprattutto, progetti innovativi. Da oltre vent’anni – ha proseguito – accogliamo in Italia talenti del design da tutto il mondo e oggi è un piacere condividere la loro creatività all’Expo 2025 Osaka. Questa sfilata incarna l’idea stessa di arte come techne, fusione di bellezza, creatività e know how. Promuovere il dialogo, celebrare il talento umano e costruire ponti tra le culture sono gli obiettivi del Padiglione Italia, ma anche, da sempre, quelli di Fondazione ITS. La nostra collaborazione con le scuole e i designer del Giappone prosegue una tradizione di scambio che è il cuore pulsante dei nostri progetti ITS Contest e ITS Arcademy”.

La missione del Sottosegretario Borgonzoni in Giappone è proseguita con una tappa nella capitale. La Senatrice ha partecipato infatti all’inaugurazione della 25ª edizione del Festival del Cinema Italiano in Giappone, che si è tenuta a Tokyo all’Ambasciata d’Italia alla presenza dell’Ambasciatore Gianluigi Benedetti. “Italia e Giappone sono uniti da un lungo rapporto di amicizia, coltivato nel segno della cultura e delle arti e reso ancora più forte dalle politiche di collaborazione portate avanti nel settore cinematografico. Entrato in vigore soltanto lo scorso settembre, l’accordo di coproduzione cinematografica – che rappresenta un tassello importante del legame tra i due Paesi e che ho seguito sin dai primi passaggi – in pochi mesi ha già portato al risultato di ben cinque opere di coproduzione in corso di realizzazione e ha aperto la strada ad altre interlocuzioni tra produttori italiani e giapponesi” ha dichiarato il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

All’inaugurazione hanno partecipato per l’Italia anche la Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia e l’Amministratore delegato Manuela Cacciamani. A comporre la delegazione: Francesco Costabile, Margherita Ferri, Paolo Genovese, Fabio Grassadonia, Antonio Piazza, Valerio Mastandrea, Giulia Steigerwalt, Paolo Del Brocco, Roberto Proia, Matteo Rovere.