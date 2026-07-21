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Sigfrido Ranucci

Sigfrido Ranucci, ecco chi lo scarica nel M5s: per mister Report è davvero finita

martedì 21 luglio 2026
Sigfrido Ranucci, ecco chi lo scarica nel M5s: per mister Report è davvero finita

1' di lettura

Il caso che coinvolge Sigfrido Ranucci e i suoi rapporti con Valter Lavitola, accusato di essere il presunto mandante dell’attentato contro il giornalista dello scorso ottobre, sta creando tensioni anche all’interno del Movimento 5 Stelle, finora considerato uno dei principali sostenitori del conduttore di Report.

Secondo fonti interne al Movimento, la difesa di Ranucci sarebbe stata per molti esponenti pentastellati una posizione "d’ufficio", soprattutto tra i membri della Commissione di Vigilanza Rai. Tuttavia, il rapporto tra il giornalista e Lavitola starebbe generando imbarazzo nel partito. Una fonte vicina alle dinamiche interne spiega che, prima di prendere le distanze definitivamente, il Movimento vuole "capire bene come stanno le cose", ma ammette che la vicenda è "oggettivamente inspiegabile".

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A emergere, come riporta ilGiornale, sarebbe anche una fronda interna guidata da Chiara Appendino, che su diversi temi ha già assunto posizioni autonome rispetto alla linea di Giuseppe Conte. Secondo quanto riportato, alcuni esponenti del Movimento avrebbero dubbi sulla gestione del caso Ranucci e sulla scelta di non affrontare apertamente l’argomento nelle riunioni interne. Un segnale di distanza sarebbe anche l’assenza di un comunicato ufficiale firmato dal Movimento o dallo stesso Conte in difesa del giornalista.

Il caso mette in difficoltà anche la Rai, che ha deciso di convocare il Comitato Etico per verificare i rapporti professionali e le modalità di gestione delle fonti da parte di Ranucci e della trasmissione Report, valutando eventuali problemi legati ai principi di imparzialità e indipendenza del servizio pubblico.

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