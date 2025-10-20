Libero logo
"Rafforzata la sicurezza al Louvre": il meme tutto da ridere con Checco Zalone

lunedì 20 ottobre 2025
1' di lettura
1080x929

Mentre al Louvre si brancola nel buio dopo il furto dei gioielli di Napoleone con un furto d'altri tempi, ecco che sui social impazzano i meme per prendere in giro i francesi. 
Il blitz in uno dei musei più prestigiosi al mondo ha messo in imbarazzo il sistema di sicurezza di Parigi e ha dato un altro motivo di vergogna a Emmanuel Macron che è già indaffarato con un governo in bilico e il Paese declassato dalle agenzie di rating. E ora, per evitare che possa accadere di nuovo un furto del genere, il meme di Checco Zalone impazza: "Rafforzata la sicurezza al Louvre". E c'è lui, proprio Checco nei panni della improbabile guardia della Madonnina del Duomo di Milano in un celebre film che ha fatto ridere tutti gli italiani: "Che bella giornata". Sappiamo tutti come è andata a finire...