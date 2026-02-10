UnBelVivere: la provincia di Pavia si racconta a Milano in un percorso immersivo tra storia, cultura ed eccellenze del territorio

Lunedì 16 e martedì 17 febbraio, il territorio di Pavia sarà protagonista a Milano all’interno di uno spazio dedicato presso le Terme De Montel, con un evento immersivo pensato per raccontare l’identità di una provincia ricca di tradizioni ed eccellenze produttive e culturali.

Nel contesto delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, Pavia coglie l’occasione per presentarsi a un pubblico profilato, ampio e internazionale attraverso un’esperienza sensoriale e culturale capace di restituire la sua anima autentica, ricca di storia, saperi e prodotti di qualità.

L’iniziativa si rivolge a media, operatori professionali del turismo e della ristorazione (HO.RE.CA) e si sviluppa come un percorso narrativo e degustativo tra desk tematici, degustazioni guidate e momenti di racconto. Un’esperienza che mette in dialogo la ricchezza paesaggistica ed enogastronomica della provincia di Pavia con l’abilità, la creatività e la passione dei suoi produttori.

Uno spazio conviviale e immersivo, pensato per favorire l’incontro tra operatori del settore e protagonisti dell’eccellenza pavese, e per valorizzare il territorio come destinazione capace di offrire esperienze autentiche e di qualità.

La provincia di Pavia è una terra di sapori e aromi unici: un’incredibile sintesi di ricette padane, influssi piemontesi ed emiliani e grandi piatti della tradizione appenninica. Dall’acqua delle risaie lomelline ai vini delle colline dell’Oltrepò Pavese, ogni angolo del territorio custodisce un’eccellenza da assaporare e raccontare.

Durante l’evento saranno proposte degustazioni guidate delle migliori produzioni locali, dai vini ai salumi tipici, dai formaggi ai prodotti della terra, espressione dell’identità culinaria pavese; live cooking experience, durante le quali chef selezionati interpreteranno ingredienti tradizionali con tecniche contemporanee, accompagnando ogni portata con uno storytelling dedicato al territorio.

Un’opportunità per scoprire prodotti e tradizioni che incarnano l’autentico “bel vivere” della provincia di Pavia, stringere relazioni con produttori, ambasciatori del gusto e professionisti dell’accoglienza, e arricchire le proprie proposte di viaggio e di offerta gastronomica con esperienze di qualità certificate dal territorio. Ma non solo…nel corso delle due giornate sarà inoltre presentato il progetto STAI 2, che vede le Province di Pavia e Sondrio impegnate insieme nella costruzione di un modello di turismo più inclusivo e accessibile. Il progetto nasce da un ampio lavoro di rete tra istituzioni,

associazioni e comunità locali e si traduce in azioni concrete che spaziano da infrastrutture senza barriere e percorsi urbani inclusivi fino a iniziative di formazione e opportunità per operatori turistici e persone con disabilità. STAI 2 promuove l’uso di strumenti innovativi e servizi dedicati, con l’obiettivo di rendere il territorio più accogliente e sicuro per tutti, investendo in una visione di turismo che mette al centro le persone.

L’iniziativa è realizzata da Paviasviluppo, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia e si inserisce nel più ampio percorso di promozione territoriale e di sviluppo del brand Visit Pavia, con l’obiettivo di valorizzare l’identità turistica della provincia di Pavia e rafforzarne il posizionamento sui mercati regionali, nazionali e internazionali. Un’azione strategica che punta a raccontare il territorio in modo unitario, riconoscibile e competitivo, mettendo in rete le sue eccellenze culturali, naturali ed enogastronomiche. In questa stessa logica di marketing territoriale si colloca la partecipazione della provincia pavese alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, dove dal 10 al 12 febbraio Pavia si è presentata all’interno dello spazio collettivo di Regione Lombardia insieme a Visit Mantova e Visit Cremona, rafforzando la visibilità del brand Visit Pavia e il dialogo con operatori e pubblico specializzato.