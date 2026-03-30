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Pavia, scuolabus contro un'auto: feriti 10 bimbi, grave un 20enne

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lunedì 30 marzo 2026
Pavia, scuolabus contro un'auto: feriti 10 bimbi, grave un 20enne

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Momenti di paura questa mattina vicino a Pavia intorno alle ore 8 e trenta , dove uno scuolabus e un’auto si sono scontrati lungo la strada provinciale 22 , causando il ferimento di diversi passeggeri, tra cui numerosi bambini tra i 6  e gli 11 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto tra Trivolzio e Trovo, vicino Pavia, nelle prime ore della giornata, mentre il bus stava trasportando gli alunni verso scuola. A bordo del mezzo si trovavano diversi bambini, dieci dei quali sono stati soccorsi dal personale sanitario giunto rapidamente sul posto.

Fortunatamente, le loro condizioni non sarebbero gravi, ma sono stati comunque trasportati in ospedale per accertamenti. Ad avere la peggio è stato invece un giovane di circa vent’anni, alla guida dell’automobile coinvolta nello scontro. Il ragazzo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Le autorità stanno ora indagando per chiarire le cause dello scontro, non escludendo al momento nessuna ipotesi, dall’errore umano a eventuali problemi tecnici dei veicoli.

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