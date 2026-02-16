Federica Brignone, oro e leggenda: la campionessa testimonial della DOP più consumata al mondo incorona l’Italia

Il presidente del Consorzio Zaghini: “le grandi vittorie partono dal cuore e dall’umiltà di chi non si arrende mai.”

Tra le montagne simbolo della nostra identità e davanti a un’Italia intera, ieri Federica Brignone ha regalato al Paese una seconda emozione indimenticabile: medaglia d’oro nello Slalom Gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Una prova impeccabile e potente, che ha consegnato a Federica un ulteriore titolo olimpico dopo il trionfo nel Super-G, consacrandola tra le grandi protagoniste di questi Giochi.

Un successo che nasce dalla determinazione: dopo l’infortunio che nei mesi scorsi aveva messo in dubbio la sua presenza ai Giochi e la Brignone ha scelto di crederci, di lavorare in silenzio, di trasformare la fatica in energia. Quella forza interiore si è trasformata ieri in luce, sul traguardo di casa, davanti a un pubblico che l’ha sostenuta curva dopo curva.

Per il Consorzio, sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, questa vittoria assume un significato ancora più profondo l’atleta, volto della campagna pubblicitaria del Consorzio e ambasciatrice dei suoi valori, incarna pienamente lo spirito che da sempre contraddistingue il Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo: impegno quotidiano, autenticità, passione e forte legame con il territorio.

“Federica non ha solo conquistato un oro straordinario – commenta il Presidente del Consorzio Tutela Grana Padano, Renato Zaghini – ma ha dato un esempio a tutto il Paese: che le più grandi vittorie partono dal cuore e dall’umiltà di chi non si arrende mai.”

Il Consorzio continuerà a sostenere con orgoglio Federica Brignone e tutti gli atleti azzurri impegnati ai Giochi di Milano-Cortina 2026, certo che lo sport e i suoi valori sappiano unire e raccontare al mondo il meglio dell’Italia.

Alla straordinaria giornata di ieri si uniscono anche le emozioni regalate nei giorni scorsi da Giovanni Franzoni, argento nella libera maschile e giovane talento che rappresenta la vitalità e il futuro dello sci italiano e da Sofia Goggia simbolo autentico di grinta e determinazione, bronzo nella libera, anche lei come la Brignone atleta testimonial ufficiale di Grana Padano, nell’ultima campagna advertising. .

Quattro medaglie, tre storie di passione e sacrificio, un unico grande orgoglio: quello di un’Italia che crede nei suoi campioni e nelle proprie eccellenze.

Del Consorzio Tutela Grana Padano fanno parte 141 aziende. Sono 121 quelle di lavorazione, che gestiscono 135 caseifici produttivi, 141 gli stagionatori e 197 preconfezionatori di porzionato, grattugiato e CET.

Nel 2025 sono state prodotte 6.053.690 forme, con un incremento del +7,43% sull’anno precedente.

Nel 2024 sono state lavorate 5.635.153 forme con un aumento del 3,27% rispetto all’anno precedente, trasformando circa 2.953.196,232 tonnellate di latte munto in 3.576 stalle. L’intera filiera produttiva del prodotto a denominazione d’origine protetta più consumato nel mondo conta così su 50mila persone coinvolte.

In crescita anche l’export. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel periodo gennaio – settembre 2025 si è registrato un incremento del 3,03% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nel 2024, le forme vendute all’estero sono state 2.685.541 (+9,15% vs 2023), pari a 104.494,400 tonnellate.

Nel 2024 la produzione lorda vendibile di formaggio consumo è stata di 4.000.000.000 euro, ripartita tra Italia con 1.800.000.000 euro, pari al 48,8%, ed estero con 2.200.000.000, equivalente al 51,2%. Queste performance confermano il Grana Padano il formaggio DOP più consumato nel mondo.

Dal 1954 il Consorzio Tutela Grana Padano garantisce il rispetto della ricetta tradizionale e la sua alta qualità riconoscibile e ritrovabile in ogni singola forma prodotta. Il 24 aprile 2002 un decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha riconosciuto al Consorzio le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi a Grana Padano nella sua natura di prodotto DOP, ovvero a Denominazione di Origine Protetta.