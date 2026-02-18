MICHELE INZAGHI E LA RIVOLUZIONE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL SORRISO

l'approccio tecnologico d’avanguardia del Dr. Michele Inzaghi sarà protagonista presso la Sala Stampa di Montecitorio, nell’ambito del convegno dal titolo “Rivoluzione digitale: il mercato del lavoro tra incognite e opportunità”. Un riconoscimento istituzionale che accende i riflettori su una trasformazione radicale del settore: l'ingresso dell'Intelligenza Artificiale in odontoiatria, una tecnologia che permette ai pazienti di vedere il proprio futuro sorriso ancora prima di iniziare qualsiasi trattamento.

Cos’è la pre-visualizzazione IA e perché se ne parla

Secondo Michele Inzaghi, odontoiatra esperto in estetica dentale, oggi il confine tra desiderio e realtà si è assottigliato grazie al digitale. Non è più necessario affidarsi solo all'immaginazione o a lunghi processi manuali per capire come cambierà il proprio volto dopo un intervento estetico.

La nuova frontiera che evolve il concetto storico di Smile Design sfrutta software basati su algoritmi di Intelligenza Artificiale. Questi sistemi analizzano le proporzioni del viso e la dinamica labiale per generare simulazioni iper-realistiche in pochi istanti, partendo da semplici foto o scansioni 3D.

Il risultato? Una comunicazione trasparente che elimina ogni incertezza tra medico e paziente.

I vantaggi del "metodo digitale" Inzaghi

Il successo di questo ecosistema tecnologico si basa su pilastri fondamentali: la precisione millimetrica e il coinvolgimento emotivo del paziente, che diventa co-progettista del proprio sorriso.

Tutto ciò avviene con una rapidità senza precedenti: grazie a scanner intraorali e stampanti 3D, è possibile passare dalla scansione digitale alla realizzazione di un "Mock-up" (il provino fisico da testare in bocca) in tempi record.

Inoltre, alcune piattaforme permettono al paziente di caricare le proprie foto comodamente da casa, ricevendo una simulazione accurata dei risultati ottenibili, democratizzando così l'accesso all'estetica dentale d'eccellenza.

Dal "disegno" manuale all'algoritmo: l'evoluzione del Mock-up

Per un decennio, lo Smile Design è stato un processo quasi artigianale, dove il clinico "disegnava" il sorriso per poi realizzare manualmente i provini in resina.

Oggi, spiega Michele Inzaghi, l'intelligenza artificiale ha trasformato questo flusso in un processo fluido e immediato. L'integrazione tra hardware (scanner e stampanti) e software intelligenti permette di mostrare non solo una foto ritoccata, ma una proiezione tridimensionale reale e tecnicamente realizzabile.

La parola chiave è predittività: sapere esattamente dove si arriverà prima ancora di partire.

Tecnologia predittiva e Smart Clinic

Alla base dell'intervento di Michele Inzaghi c’è la visione di un'odontoiatria dove le competenze cliniche sono potenziate da strumenti digitali sempre più sofisticati.

Dopo la significativa esperienza come Direttore Sanitario presso l’Ospedale Humanitas Mater Domini, il professionista ha evoluto la struttura del suo Studio MySmile di Settimo Milanese in un vero centro ad alta tecnologia dedicato allo Smile Makeover.

Qui, l'utilizzo sistematico dell'IA non è solo un vezzo estetico, ma uno strumento di diagnosi e pianificazione che eleva gli standard di cura, rendendo il trattamento un'esperienza fluida, veloce e priva di stress per il paziente.

Dal mercato alla politica: perché il caso Michele Inzaghi fa notizia

L'espansione del suo centro passato da tre a sette unità operative dal 2019 al 2026 – conferma quanto il mercato premi i professionisti capaci di interpretare la trasformazione digitale in modo etico ed efficiente.

L'invito alla Camera dei Deputati nasce proprio dalla necessità di analizzare come l'IA stia creando nuove figure professionali e nuovi modelli di business in ambito sanitario. Il caso di Michele Inzaghi rappresenta l'esempio perfetto di come l'innovazione tecnologica non sostituisca il medico, ma ne esalti il talento, portando benefici tangibili alla salute e al benessere dei cittadini.