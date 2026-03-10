ACEA SI AGGIUDICA GARA IN CONGO UN IMPORTANTE PROGETTO IDRICO NELL’ AMBITO DEL “PIANO MATTEI”

ACEA vince la gara per il progetto SAEP Djoué volto a potenziare l'infrastruttura idrica della capitale congolese Brazzaville, a fronte della crescente domanda di acqua nelle aree urbane della città. L’aggiudicazione da parte della United Nations Development Programme (UNDP), va all’Associazione Temporanea di Imprese guidata da Acea Infrastructure.

"L’aggiudicazione del progetto SAEP Djoué a Brazzaville raggiunge un traguardo importante per la nostra azienda: sancisce l’approdo di ACEA nel continente africano – ha dichiarato Fabrizio Palermo, amministratore delegato di ACEA - Siamo orgogliosi di essere parte di questo progetto, reso possibile dalla sinergia con le istituzioni nazionali e internazionali. Una sfida e un impegno che consolidano la nostra leadership internazionale in ambito idrico e dimostrano la capacità del know-how italiano di esportare un modello industriale efficace ed efficiente all’insegna dello sviluppo sostenibile."

L’iniziativa – volta a raggiungere oltre un milione di cittadini con l’acqua potabile - nasce nell’ambito del programma del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), sviluppato con il United Nations Development Programme (UNDP) e denominato PISTA (Piattaforma per gli Investimenti e l’Assistenza tecnica), per supportare i Paesi target di cooperazione ambientale ed energetica dell’Italia mediante assistenza ingegneristica avanzata. L’intervento si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dal Piano Mattei per l’Africa ed è coerente con gli indirizzi strategici coordinati dalla Struttura di Missione della Cabina di Regia del Piano Mattei presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si tratta di un importante affidamento nell’ambito di tale programma a una compagine italiana, traducendo l’indirizzo strategico del Governo in un avanzamento operativo concreto. Per la realizzazione del progetto, Acea ha messo a sistema le proprie competenze tecniche, ingegneristiche ed economico-finanziarie, con particolare riferimento alla governance di progetto, alla sostenibilità e alla strategia di procurement.