L'Università Milano-Bicocca "si svela": 1.500 iscritti a laboratori, lezioni aperte e attività di orientamento

L’ Università Milano-Bicocca “si svela” e si apre alla cittadinanza e al territorio. ‘L’Università siamo tutti. Anche tu’ è l’ iniziativa che il 19 e 20 marzo ha fatto vivere la comunità accademica come spazio condiviso e in cui sono stati presentati i corsi di laurea magistrali dell’ateneo. Laboratori, workshop, lezioni aperte e stand interattivi per svelare i segreti della ricerca e della didattica di Milano-Bicocca. Un panel articolato in due programmi, integrando l’iniziativa nazionale intitolata ‘Università Svelate (L’Università si svela)’ con la giornata di orientamento alle lauree di secondo livello (‘L’Università si sceglie’).

Venerdì 20 marzo il Campus di Milano-Bicocca ha fatto entrare nei 14 dipartimenti dell’ateneo la cittadinanza che ha così potuto partecipare a laboratori, vivere esperienze interattive e prendere parte a dialoghi aperti con docenti, ricercatori e studenti. Una giornata di orientamento per far conoscere l’Università Milano-Bicocca, la ricerca e i corsi di laurea magistrali e in cui lezioni e laboratori hanno acceso la curiosità spaziando dal cibo sostenibile, all’intelligenza artificiale, alla visita di un planetario, all’ascolto dell’universo grazie alle onde gravitazionali.

A illustrare l’iniziativa è stato il rettore dell’ Università Milano- Bicocca Marco Emilio Orlandi sottolineando l’importanza di far conoscere l’ateneo come bene comune, la ricerca e la didattica, fondamentali per lo sviluppo di un “pensiero critico“. La prorettrice alla Quarta missione e Public engagement dell’ateneo Laura Parolin ha spiegato come gruppi di lavoro organizzati in sette tavoli tematici costruiranno un ‘Manifesto Bicocca per la conoscenza condivisa’ con studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo, terzo settore, istituzioni che avanzano proposte per un documento che definirà come l’ateneo possa contribuire alla vita culturale e sociale del territorio. Giovanna Iannantuoni, Docente di Milano-Bicocca e presidente della Fondazione Bicocca, ha evidenziato l’importanza di aprire il mondo dell’università ai cittadini, in particolare alle giovani generazioni.

Sono stati più di 1.500 gli iscritti alle lezioni, agli stand e laboratori interattivi dei dipartimenti di Milano-Bicocca, come quelli dedicati al multilinguismo o alla scienza che migliora la vita, o al ruolo delle Big Tech. Numerosa la partecipazione alle lezioni aperte ‘Non ci resta che internet: essere adolescenti nell’epoca della fragilità degli adulti’ con Matteo Lancini; ‘La natura interattiva della biodiversità. Storie di simbiosi e cooperazione’ con Maurizio Casiraghi; ‘Ascoltare l‘universo con le onde gravitazionali’ con Alberto Sesana. Nel programma anche ‘Residenze svelate’, evento dedicato alle residenze di Milano-Bicocca, che ha intrecciato fotografia, mappatura e arte partecipata per raccontare i luoghi del vivere universitario nei quartieri. Nella due giorni spazio anche all’orientamento alle lauree di secondo livello con ‘L’Università si sceglie’ che ha proposto incontri di presentazione dei corsi di laurea magistrale di Milano-Bicocca, organizzati dal Servizio Orientamento Studenti.