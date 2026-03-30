Winelist On tour-Ortigia, grande partecipazione all'Ortea Palace Hotel Sicily

Si è conclusa con grande partecipazione la tappa siciliana di Wine List Italia on Tour-Ortigia, ospitata all’Ortea Palace Hotel Sicily, Autograph Collection. Un appuntamento che ha riunito 25 tra i più autorevoli sommelier della ristorazione di Sicilia e Calabria, confermandosi come un momento rilevante per la valorizzazione della sala e della cultura del vino nel Sud Italia.

Dopo il debutto nazionale a Paestum, il tour è approdato per la prima volta in Sicilia, scegliendo Ortigia come sede dell’iniziativa e coinvolgendo professionisti, operatori e appassionati in una giornata di confronto e degustazione.

La mattinata si è aperta con un convegno dedicato al ruolo della sala nella ristorazione contemporanea, occasione di dialogo tra esperti del settore, durante il quale tutti i relatori hanno sottolineato l’importanza di queste figure professionali e le prospettive di crescita per i giovani che si avvicinano a questo percorso lavorativo.

Un momento particolarmente significativo è stato dedicato alla memoria di Pino La Rosa, figura di riferimento della ristorazione siciliana, ricordato per il suo contributo al settore. A seguire, è stata presentata la guida “WineList on Tour Ortigia” che raccoglie le selezioni di 25 sommelier, ciascuno protagonista con una proposta di sei etichette capaci di raccontare territori, ricerca e visione contemporanea del vino.

Nel pomeriggio, il Grand Tasting ha registrato un’elevata affluenza, offrendo al pubblico un’esperienza diretta di degustazione e di confronto con i sommelier presenti a raccontare le proprie selezioni.

«Siamo molto soddisfatti della risposta ricevuta a Ortigia, una tappa in una località straordinaria luogo di eccellenza, ospitati in una location ricca di storia e di grande fascino come l’Ortea Palace Hotel Sicily Autograph Collection, cornice di questo nuovo appuntamento che intendiamo rendere Operated under license from Marriott International, Inc., or one of its affiliates. annuale» ha affermato Federico Gordini, Presidente di Milano Wine Week.

«Un’occasione per dare visibilità a 25 professionisti che entrano per la prima volta nel progetto: storie di competenza, visione e servizio, che stanno al cuore dell’arte dell’ospitalità. Con il tour vogliamo rafforzare questo racconto e renderlo continuativo, valorizzando la sala e le sue figure, punto di riferimento anche per le nuove generazioni, attraverso progetti come Wine List Italia, Wine List Italia on Tour, il Wine List Italia nazionale e i Premi Carte Vini. Ogni progetto è teso a un obiettivo comune: dare il massimo valore ai professionisti della sala, alle loro selezioni e alla qualità dell’accoglienza, contribuendo a rafforzare il ruolo della sommellerie e dell’ospitalità all’interno del sistema vino italiano».

Giovanni Russotti, CEO di RGH Gestioni Hotels, ha commentato: «Accogliere un evento come Wine List Italia rappresenta per noi un’opportunità concreta per contribuire alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze. Il nostro obiettivo è continuare a sviluppare iniziative che creino connessioni tra ospitalità, cultura e mondo produttivo. Come Russotti Gestioni Hotels crediamo fortemente nel legame tra le nostre strutture e i contesti in cui operano: ogni hotel deve essere un luogo aperto, capace di dialogare con il territorio e di promuoverne cultura, tradizioni ed eccellenze.»

Presente all’incontro anche Alessandro Carruba, Delegato AIS Siracusa, che ha sottolineato: «In questa prima edizion, con 150 etichette, ci concentreremo sul servizio di sala e sulla gestione della bottiglieria, che rivestono un ruolo fondamentale. L’obiettivo dell’evento è valorizzare la figura del sommelier professionista: non il semplice appassionato di vino, ma chi lavora quotidianamente a contatto con i tavoli, rappresentando le aziende vinicole e fungendo da vero e proprio ambasciatore presso il cliente finale, un ponte essenziale tra chi produce il vino e chi lo degusta.»

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Russotti Gestioni Hotels, conferma il ruolo dell’Ortea Palace Hotel Sicily, Autograph Collection come punto di riferimento per eventi legati al mondo dell’enogastronomia e dell’ospitalità intesa in senso ampio.

Il tour proseguirà il 4 maggio a Roma, mentre l’appuntamento nazionale è in programma a Milano il prossimo 18 ottobre, nell’ambito della Milano Wine Week.

Ortea Palace Hotel, Sicily, Autograph Collection Via Riva Nazario Sauro, Ortigia - Siracusa