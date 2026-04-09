Meloni, Roberto Capobianco (Conflavoro): “Bene i progressi su imprese e lavoro, avanti con investimenti e competitività”

“L’informativa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni conferma un percorso che va nella giusta direzione, con risultati concreti sia sul fronte economico sia su quello occupazionale. I dati evidenziano un’Italia più solida e attrattiva, anche grazie alla resilienza del nostro tessuto produttivo. Accogliamo con favore interventi a tutela delle imprese come il Decreto bollette, che rappresenta un primo segnale sul tema dei costi energetici. Positivi anche i risultati sul piano occupazionale, con livelli record così come l’attenzione al tema del lavoro povero e al rafforzamento della contrattazione collettiva, che possono contribuire a migliorare la qualità del lavoro. Permane tuttavia la preoccupazione per l’instabilità dello scenario internazionale, in particolare per le tensioni legate al conflitto in Medio Oriente, che stanno impattando negativamente sulle catene di approvvigionamento e sui costi per le imprese. In un contesto così complesso, è fondamentale rafforzare le misure di sostegno e garantire continuità e rapidità nelle decisioni. Occorre inoltre continuare a lavorare in ambito europeo per garantire regole più pragmatiche e coerenti con le esigenze reali del sistema produttivo. Negli ultimi anni, un approccio eccessivamente ideologico alla transizione green ha finito per penalizzare ampi settori produttivi, aumentando i costi e riducendo la competitività delle imprese europee, con il rischio concreto di favorire fenomeni di dumping industriale a vantaggio di economie come quella cinese. Serve quindi un cambio di passo che metta al centro sostenibilità sì, ma anche crescita, equilibrio e tutela del nostro tessuto industriale. In questo quadro, è importante continuare a sostenere il percorso di crescita già avviato, accompagnando le imprese con politiche stabili e orientate allo sviluppo, valorizzando il contributo che il sistema produttivo può offrire in termini di occupazione, innovazione e competitività”. Lo ha dichiarato Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro, in merito all’informativa del Presidente del Consiglio alla Camera dei Deputati.