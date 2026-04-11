Sondaggio supermedia, la spallata? Solo nei sogni della sinistra

La mitica spallata, gli ultimi sondaggi, non l’hanno vista arrivare. Due settimane dopo il trionfo del “No” al referendum sulla giustizia, con fiumi di retorica sulla Generazione Gaza e sul popolo dell’astensione che è tornato a votare con la sinistra, i numeri delle rilevazioni raccontano un’altra storia. E cioè che il campo largo è meno vicino a Palazzo Chigi di quanto credono i compagni. L’eccitazione dovuta al risultato del 22-23 marzo sta illudendo infatti il fronte composto da Pd-M5S-Avs-Iv-+Europa di aver ormai chiuso la pratica. Basta sentire il tono dei commenti di ieri in Parlamento dopo il discorso del premier. Gonfia il petto il decano dem Gianni Cuperlo: «Meloni ha scambiato il discorso dell’insediamento con quello del congedo».

E la segretaria Elly Schlein, in un crescendo rossiniano: «Si vede che avete molta voglia di tornare all’opposizione. Non vi preoccupate, vi accontenteremo». Non è da meno Giuseppe Conte, che dopo la piroetta sulla Russia e l’incontro con l’emissario di Trump in Italia, ieri ha pronunciato con voce stentorea il seguente proclama: «Presidente Meloni, la smetta con le menzogne e con la propaganda.