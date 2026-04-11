Cash or Trash, i lecca-lecca fanno il botto in tv

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Cash or Trash)

Mille mini-vasetti di profumi di inizio ’900, un modellino di motore a vapore degli anni ’20, vasi portafiori di ceramica Paravicini dei primi anni’70 e soprattutto un distributore automatico a colonna di Chupa Chups dei primi 2000 fanno schizzare la curva dell’Auditel portando Cash or Trash a sfiorare 900mila spettatori e il 5% di share nel preserale del Nove.

Raschiare a fondo il barile del vintage e attualizzarlo rappresenta un antidoto ai trend dominanti di questo periodo di crisi e guerre, grazie alla professionalità e all'ironia dei mercanti, del valutatore Alessandro Rosa e del conduttore Paolo Conticini, sempre pronto alla battuta.