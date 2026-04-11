Affari Tuoi, Jovanotti minaccia di lasciare lo studio: gelo-De Martino

Ad Affari Tuoi - il regno di Stefano De Martino, dei pacchi e del Dottore -, quella di venerdì 11 aprile è una puntata speciale, specialissima, una serata costruita attorno alla beneficenza che porta in studio due protagonisti tra i più amati della musica italiana: Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi. Un appuntamento fuori dall’ordinario che mescola gioco, spettacolo e solidarietà, coinvolgendo anche ospiti a sorpresa tra i pacchisti.

L’ingresso di Morandi viene annunciato dallo stesso Jovanotti con parole cariche di affetto: "Lui è parente di tutti e per me è un fratello". A fare da contrappunto comico ci pensa Herbert Ballerina che, fedele al suo stile surreale, introduce la puntata dicendo: "Questa sera lo abbiamo trovato, ecco l’ombelico del mondo", mostrando un mappamondo decisamente particolare.

La partita parte con ritmo sostenuto e anche con qualche battuta pungente. Jovanotti scherza subito con il collega: "Facciamo come sull’autobus, diamo spazio agli anziani". Dopo le prime chiamate fortunate, con diversi pacchi blu, arriva la prima offerta del Dottore: 40mila euro. Una cifra che non convince i due, mentre De Martino ironizza: "Pensa se accettano e se ne vanno finendo così".

La fortuna però cambia rapidamente: vengono eliminati premi importanti come 100mila e 300mila euro. Morandi si trova poi davanti a una scelta complicata quando il Dottore propone il cambio: "Tredici Pietro è mio figlio, come faccio a cambiare". Alla fine accetta e il nuovo pacco si rivela fortunato, scatenando un momento di festa sulle note di "Banane e lampone".