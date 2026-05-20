Allianz S.p.A. certificata Age-Friendly: cinque generazioni in azienda diventano leva strategica per valore, inclusione e crescita sostenibile

· In un contesto in cui le organizzazioni sono chiamate a gestire l’allungamento della vita professionale, Allianz ha scelto di trasformare la longevità in un’opportunità strategica, favorendo la collaborazione e le sinergie tra le diverse generazioni presenti nella propria forza lavoro - che spazia dai 16 anni dei giovani coinvolti nel progetto Dualità Scuola-Lavoro fino ai 67 anni - e valorizzando lo scambio reciproco di energia, curiosità, motivazione ed esperienza, anche attraverso percorsi di reverse e reciprocal mentoring

· Letizia Barbi, Responsabile delle Risorse Umane di Allianz S.p.A.: “La certificazione CAFE come datore di lavoro age-friendly conferma la nostra volontà di valorizzare l’esperienza come fattore chiave per il business e riconosce quali best practice le nostre politiche e pratiche di gestione, attrazione e retention dei talenti. In Allianz convivono oggi competenze ed esperienze che, anche grazie al progetto Dualità, si estendono dai 16 ai 67 anni: un patrimonio distintivo che rafforza il valore dei team multigenerazionali e abilita importanti opportunità di crescita reciproca, anche attraverso iniziative di reverse e reciprocal mentoring. Riteniamo infatti che team diversificati e inclusivi dal punto di vista generazionale siano una leva strategica per la competitività dell’azienda, contribuendo in modo significativo alla qualità delle decisioni, alla riduzione dei rischi operativi e al rafforzamento delle relazioni interpersonali con i clienti e i dipendenti».

· Allianz S.p.A. diventa la prima azienda del settore assicurativo certificata CAFE (Certified Age-Friendly Employer) in Italia dall’Age Friendly Institute, grazie alle sue politiche e pratiche di gestione delle Risorse Umane

Allianz S.p.A. ha ottenuto la certificazione datore di Lavoro Age-Friendly rilasciata dall’Age-Friendly Institute, riconoscimento internazionale che valorizza l’approccio strategico della Compagnia, guidata dall’Amministratore Delegato Giacomo Campora, nella promozione di una forza lavoro inclusiva, intergenerazionale e sostenibile.

Allianz S.p.A. diventa così la prima azienda assicurativa certificata CAFE (Certified Age-Friendly Employer) in Italia dall’Age Friendly Institute, grazie alle sue politiche e pratiche di gestione delle Risorse Umane.

In Allianz Italia convivono oggi cinque generazioni di lavoratori: una combinazione unica di competenze, esperienze e prospettive che rappresenta un elemento distintivo per la qualità delle decisioni, la capacità di innovazione e la relazione con clienti e stakeholder. In un contesto in cui le organizzazioni sono chiamate a gestire l’allungamento della vita professionale, Allianz ha infatti scelto di trasformare la longevità in un’opportunità strategica, favorendo la collaborazione e le sinergie tra le diverse generazioni presenti nella propria forza lavoro - che spazia dai 16 anni dei giovani coinvolti nel progetto Dualità Scuola-Lavoro fino ai 67 anni - e valorizzando lo scambio reciproco di energia, curiosità, motivazione ed esperienza, anche attraverso percorsi di reverse e reciprocal mentoring.

Il programma Certified Age Friendly Employer (CAFE) dell’Age-Friendly Institute, organizzazione non profit fondata per promuovere l’impegno verso la diversità generazionale senza discriminazioni legate all’età, oggi tra i principali punti di riferimento a livello internazionale sul tema, rappresenta uno standard globale per identificare le organizzazioni impegnate a essere datori di lavoro inclusivi e tra i migliori per i professionisti over 50, in un’ottica di age-neutrality.

“La certificazione CAFE come datore di lavoro age-friendly conferma la nostra volontà di valorizzare l’esperienza come fattore chiave per il business e riconosce quali best practice le nostre politiche e pratiche di gestione, attrazione e retention dei talenti” - ha dichiarato Letizia Barbi, Responsabile delle Risorse Umane di Allianz S.p.A. - «In Allianz convivono oggi competenze ed esperienze che, anche grazie al progetto Dualità, si estendono dai 16 ai 67 anni: un patrimonio distintivo che rafforza il valore dei team multigenerazionali e abilita importanti opportunità di crescita reciproca, anche attraverso iniziative di reverse e reciprocal mentoring. Riteniamo infatti che team diversificati e inclusivi dal punto di vista generazionale siano una leva strategica per la competitività dell’azienda, contribuendo in modo significativo alla qualità delle decisioni, alla riduzione dei rischi operativi e al rafforzamento delle relazioni interpersonali con i clienti e i dipendenti».

Nel conseguire la certificazione, Allianz S.p.A. ha intrapreso un processo di valutazione strutturato e articolato in più fasi:

fase preliminare di pre-assessment

raccolta dati e analisi approfondita su politiche e pratiche HR lungo l’intero ciclo di vita delle persone, composizione della forza lavoro, pratiche di recruitment e retention, welfare, benefit e formazione

confronto diretto con una commissione internazionale dell’Age-Friendly Institute

benchmarking rispetto a standard globali e best practice definiti dal modello Age Friendly

roadmap di miglioramento continuo e monitoraggio.

Allianz si è distinta in particolare per l’approccio integrato alla gestione della diversity generazionale, attraverso politiche di selezione, formazione, sviluppo e fidelizzazione che includono iniziative di mentoring e reverse mentoring, percorsi di sviluppo dedicati e community interne per la diffusione della cultura intergenerazionale. In questo contesto, la certificazione si inserisce in un più ampio percorso di “longevity-readiness” organizzativa, che punta a rafforzare l’engagement delle persone lungo tutte le fasi della carriera e a favorire il trasferimento di competenze e know-how.

Per Allianz S.p.A. questo traguardo rappresenta non solo una conferma del proprio impegno verso l’eccellenza organizzativa, ma anche un passo concreto nella risposta alle sfide demografiche e alla crescente competizione per i talenti.

L’utilizzo del marchio Certified Age-Friendly Employer testimonia a clienti, stakeholder e investitori che Allianz S.p.A. adotta politiche concrete basate sul merito, sull’inclusione e orientate a una gestione responsabile e sostenibile del capitale umano, in cui l’età non rappresenta un limite ma al contrario un fattore di successo per la competitività.

La certificazione si inserisce nel più ampio impegno di Allianz Italia a favore della sostenibilità sociale, delle pari opportunità e dell’inclusione, e rafforza l’approccio dell’azienda a una gestione meritocratica dei talenti orientata alla creazione di valore nel lungo termine.

Questo riconoscimento si aggiunge alle certificazioni già conseguite da Allianz in Italia: Top Employer, EDGE – Economic Dividends for Gender Equality, e Uni/PdR 125:2022, oltre alla presenza del Gruppo Allianz tra i migliori luoghi di lavoro nelle classifiche Great Place to Work a livello europeo e globale.