L'aria che tira, Licia Ronzulli sbrocca: "Caz***o!", Parenzo e Scotto muti

"Oggi con grande intelligenza, visione e concretezza Meloni scrive a Von der Leyen e dice: se si può fare per le armi si deve fare anche per l'energia, che non è solo famiglie ma anche ospedali", spiega Ronzulli. "Allora perché l'avete tolto?", domanda Scotto riguardo alla mozione del centrodestra sul tema. "Proprio per questa lettera". "Ma se è arrivato l'ordine a Palazzo Chigi, non toccatelo sennò si incazza Trump", le ride in faccia Scotto.

"Caz***o!", esplode a quel punto la forzista, impossibilitata a concludere il ragionamento. "Posso dire? Se un uomo urla va bene, se una donna è isterica. Io non ce la faccio più ad alzare la voce perché lui urla". "Non penso che tu sia isterica", corre ai ripari Scotto. "Grazie, però se mi fai urlare forse sembro isterica mentre lei sembra carino a interrompermi ogni 5 minuti. Ci siamo accorti che era inutile mandare avanti una mozione che impegna il governo su un tema sul quale il governo è già impegnato. C'è già una lettera. Detto questo, non arriveremo mai al 5%, è un obiettivo dato dalla Nato e non da noi e non raccontare agli italiani che per arrivarci avranno meno Sanità perché non è così".



Ronzulli contro Scotto, guarda qui il video di L'aria che tira su La7