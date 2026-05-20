L'aria che tira, Licia Ronzulli sbrocca: "Caz***o!", Parenzo e Scotto muti

Alla fine, anche Licia Ronzulli sbotta. La senatrice di Forza Italia, ospite di David Parenzo a L'aria che tira su La7, è protagonista di un vivace confronto con Arturo Scotto, deputato del Partito democratico. Al centro della discussione c'è la lettera che Giorgia Meloni ha inviato a Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Ue, per chiedere che l'Unione europea conceda deroghe al Patto di Stabilità anche sull'energia come già fatto con difesa e riarmo.
"Oggi con grande intelligenza, visione e concretezza Meloni scrive a Von der Leyen e dice: se si può fare per le armi si deve fare anche per l'energia, che non è solo famiglie ma anche ospedali", spiega Ronzulli. "Allora perché l'avete tolto?", domanda Scotto riguardo alla mozione del centrodestra sul tema. "Proprio per questa lettera". "Ma se è arrivato l'ordine a Palazzo Chigi, non toccatelo sennò si incazza Trump", le ride in faccia Scotto.
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"No no no, posso parlare o parla solo lui che non sa neanche le cose? - protesta Ronzulli - La lettera è stata mandata il 18. Lei dov'era ieri? In Senato? No, io presiedevo e allora lasci parlare me". "Allora perché l'avete messa e poi l'avete tolta?", incalza Scotto con Parenzo che si sovrappone interrompendo la Ronzulli. "Quando il Parlamento fa una mozione, inserisce dentro tutte le cose di cui si vuole parlare". "Il Parlamento? La maggioranza, non il Parlamento - precisa polemicamente Scotto - La maggioranza che governa questo Paese fa un errore così...".
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"Caz***o!", esplode a quel punto la forzista, impossibilitata a concludere il ragionamento. "Posso dire? Se un uomo urla va bene, se una donna è isterica. Io non ce la faccio più ad alzare la voce perché lui urla". "Non penso che tu sia isterica", corre ai ripari Scotto. "Grazie, però se mi fai urlare forse sembro isterica mentre lei sembra carino a interrompermi ogni 5 minuti. Ci siamo accorti che era inutile mandare avanti una mozione che impegna il governo su un tema sul quale il governo è già impegnato. C'è già una lettera. Detto questo, non arriveremo mai al 5%, è un obiettivo dato dalla Nato e non da noi e non raccontare agli italiani che per arrivarci avranno meno Sanità perché non è così".
Ronzulli contro Scotto, guarda qui il video di L'aria che tira su La7