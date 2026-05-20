Roberto Baggio vuota il sacco: "Marcello Lippi mi chiese di fare la spia"

"Mi chiese di fargli i nomi di chi, nello spogliatoio, avrebbe potuto remare contro di lui". È uno dei passaggi più forti di Luce nell'oscurità, la nuova autobiografia di Roberto Baggio, e riguarda il difficile rapporto con Marcello Lippi ai tempi dell’Inter. Il Divin Codino dedica un intero capitolo al tema, intitolato significativamente ‘Invidia. Vai a capire gli allenatori’. "L'amore popolare mi ha dato tanto nella vita e mi commuove ogni volta per la sua potenza” — si legge nel libro di Baggio — Ho sempre fatto il massimo per ricambiarlo: questo attraeva, inevitabilmente, molta invidia". Un sentimento che, secondo l'ex Pallone d'Oro, avrebbe segnato i rapporti con alcuni tecnici, da Renzo Ulivieri a Marcello Lippi.

Il racconto riporta all'estate del 1998, quando Baggio arrivò all'Inter dopo la stagione al Bologna. Già a marzo, racconta, Lippi lo convocò per un colloquio riservato e gli fece una richiesta che non ha mai dimenticato: "Mi chiese di dirgli chi, nello spogliatoio, avrebbe potuto remare contro di lui". La risposta fu netta: "Mister, io mi alleno al massimo, lei valuterà se merito di giocare o no, ma non mi chieda altro”.