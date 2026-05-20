Pep Guardiola, addio City: destinazione Italia, rumors clamorosi

Manca soltanto l’annuncio ufficiale, ma a Manchester nessuno ha più dubbi: dopo 10 stagioni Pep Guardiola è pronto a chiudere la sua avventura sulla panchina del City. Un’epoca irripetibile, scandita da 20 trofei conquistati dal 2016 a oggi e da una rivoluzione tecnica che ha cambiato per sempre la storia del club. Basta entrare nella sala dei trofei dei Citizens per capire la portata del suo lavoro: c’è un prima e un dopo Pep. A raccoglierne l’eredità, salvo sorprese, sarà Enzo Maresca, uno dei suoi allievi più brillanti e il profilo ideale per dare continuità a un’identità di gioco diventata un marchio di fabbrica.

La vera domanda, però, è un’altra: cosa farà ora Guardiola? Un ritorno al Barcelona o al Bayern Munich appare improbabile, così come un approdo al Real Madrid, che ha oramai deciso di puntare sul ritorno di José Mourinho (sarà ufficializzato dopo l’ultima di campionato in casa contro l’Athletic Bilbao. In Italia qualcuno sogna addirittura il Brescia, città a cui Pep è rimasto profondamente legato, ma è solo una suggestione romantica più che una possibilità concreta, anche considerando che la squadra si trova ora impegnata nei playoff di C per salire di categoria.