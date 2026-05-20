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Pep Guardiola, addio City: destinazione Italia, rumors clamorosi

di Lorenzo Pastugliamercoledì 20 maggio 2026
Pep Guardiola, addio City: destinazione Italia, rumors clamorosi

2' di lettura

Manca soltanto l’annuncio ufficiale, ma a Manchester nessuno ha più dubbi: dopo 10 stagioni Pep Guardiola è pronto a chiudere la sua avventura sulla panchina del City. Un’epoca irripetibile, scandita da 20 trofei conquistati dal 2016 a oggi e da una rivoluzione tecnica che ha cambiato per sempre la storia del club. Basta entrare nella sala dei trofei dei Citizens per capire la portata del suo lavoro: c’è un prima e un dopo Pep. A raccoglierne l’eredità, salvo sorprese, sarà Enzo Maresca, uno dei suoi allievi più brillanti e il profilo ideale per dare continuità a un’identità di gioco diventata un marchio di fabbrica.

La vera domanda, però, è un’altra: cosa farà ora Guardiola? Un ritorno al Barcelona o al Bayern Munich appare improbabile, così come un approdo al Real Madrid, che ha oramai deciso di puntare sul ritorno di José Mourinho (sarà ufficializzato dopo l’ultima di campionato in casa contro l’Athletic Bilbao. In Italia qualcuno sogna addirittura il Brescia, città a cui Pep è rimasto profondamente legato, ma è solo una suggestione romantica più che una possibilità concreta, anche considerando che la squadra si trova ora impegnata nei playoff di C per salire di categoria.

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L’ipotesi più credibile è un nuovo anno sabbatico, come accadde dopo l’addio al Barcellona. In alternativa, potrebbe finalmente misurarsi con una nazionale, come l’Inghilterra, qualora Thomas Tuchel non convincesse dopo il Mondiale. Una destinazione che sarebbe quasi “naturale”. Anche la Germania, in alternativa, rappresenta una possibilità affascinante. Una cosa comunque è certa: con Guardiola libero sul mercato, i club e le federazioni di tutto il mondo sono già in attesa.

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