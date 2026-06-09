CEMENTIR: ACCORDO CON DANIMARCA PER CATTURA C02, RISORSE FINO A 2,2 MLD

Aalborg Portland, società affiliata di Cementir Holding, ha firmato un accordo con l'Agenzia danese per l'energia per ricevere un sussidio per la cattura di carbonio per Accsion, il suo progetto Ccs (Carbon Capture and Storage, cattura e stoccaggio del carbonio) in Danimarca. Si tratta, spiega una nota, di un contributo per un importo cumulativo massimo di circa 2,2 miliardi di euro, indicizzato all'inflazione, equivalente a circa 146 milioni di euro all'anno per 15 anni. Accsion è uno dei primi e più grandi progetti di cattura di carbonio onshore in Europa, rappresenta una pietra miliare fondamentale nella transizione di Cementir verso le emissioni nette zero. In dettaglio il sussidio sarà di circa 117 euro per tonnellata di CO2 catturata fino a 1,25 milioni di tonnellate di CO2 all'anno a partire dal 2030, anno in cui si prevede che l'impianto Ccs sarà operativo. Essendo un progetto Ccs a catena completa, si precisa, il successo di Accsion dipenderà dalla messa in funzione tempestiva e coordinata delle infrastrutture di cattura, trasporto e stoccaggio. "Con questo accordo, possiamo ora compiere un passo decisivo verso la finalizzazione di uno dei più grandi progetti industriali di cattura del carbonio in Europa, che collocherà Cementir all'avanguardia della decarbonizzazione e dimostrerà come i settori industriali difficili da decarbonizzare possano essere trasformati su larga scala", ha commentato Francesco Caltagirone Jr., presidente e ceo di Cementir Holding. Una volta entrato in funzione, il progetto dovrebbe raggiungere quasi la metà dell'obiettivo complessivo del Fondo danese di catturare 2,3 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, fornendo un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi climatici della Danimarca, rafforzando al contempo la competitività industriale a lungo termine della Danimarca nella transizione verde.