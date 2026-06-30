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Il Premio Odisseo incontra pittori e scultori al Sermig il 1° luglio 2026, ore 20.00 

martedì 30 giugno 2026
Il Premio Odisseo incontra pittori e scultori al Sermig il 1° luglio 2026, ore 20.00 

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Siamo arrivati alla edizione 2026 del Premio Odisseo, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Club Dirigenti Vendite & Marketing dell’Unione Industriali di Torino (CDVM) dal 2005, per premiare l’eccellenza di impresa intesa come espressione della creatività, dell’innovazione e della sostenibilità economica, ambientale e sociale. La premiazione delle imprese eccellenti avverrà nel mese di novembre 2026 al termine di un percorso che vede coinvolte imprese, realtà culturali e istituzionali del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Il mondo dell’arte ha sempre sostenuto il Premio Odisseo. Anche in questa edizione pittori e scultori partecipano all’organizzazione dell’evento e donano le proprie opere alle imprese eccellenti e creative, vincitrici del Premio. Una tappa importante ci attende. Il 1° luglio al Sermig, in occasione della cena sociale estiva del CDVM, il Premio Odisseo incontra pittori e scultori. Saranno presenti gli artisti: Lorenzo AVICO, Mariella BOGLIACINO, Francesco DI LERNIA, Paola GANDINI, Fernando MONTA’, Alberto REVIGLIO e Luisa VALENTINI. L’incontro costituisce l’occasione per la condivisione di un percorso comune tra impresa, arte e solidarietà. 

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