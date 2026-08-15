I due colpi del governo che rovinano il Ferragosto a Schlein e Conte

Due colpi del governo proprio nel giorno di Ferragosto. Il primo riguarda i dati del turismo che sono positivi nonostante la narrazione catastrofista della sinistra: "Sono dati record quelli dell’estate 2026. Tra l’altro riguardano anche molto gli italiani, perché nell’estate del 2026 ci sono tre milioni di partenze in più per gli italiani. Voglio inoltre ricordare che negli anni del nostro governo la media degli italiani che va in vacanza è aumentata al 66,7%, che è una media molto alta", spiega a Rtl il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. E ancora: "Pensate che nei diciotto anni precedenti, quindi andando indietro fino ai primi anni del Duemila, la media è del 58%. Per cui negli anni nostri, in questi anni di governo, abbiamo una media che è salita del 9%. Quindi sono molti di più gli italiani che vanno in vacanza. Lo dico rispetto a notizie che leggo".

"Anche sulla sicurezza vorrei dare una notizia. A me piace sempre appoggiarmi sui dati, perché i dati sono un po’ incontrovertibili. L’Italia è la meta turistica europea che è considerata più sicura a livello internazionale. Oggi tra l’altro – prosegue il ministro Mazzi – ho appena letto i dati molto positivi che ha diramato il ministero dell’Interno, il ministro Piantedosi, sulla sicurezza in Italia. A me piace anche ricordare che l’Italia è il Paese che ha più agenti, più forze dell’ordine, di tutti i grandi Paesi europei".

Ma non finisce qui: Frontex certifica che nei primi sette mesi del 2026 gli arrivi irregolari sulla rotta del Mediterraneo centrale, quella che interessa direttamente l’Italia, sono diminuiti del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Una doppietta difficile da digerire sulle spiagge progressiste...