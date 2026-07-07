ROBERTO GIACOBBO TORNA SU RETEQUATTRO

Torna – con una formula inedita e un nuovo look – il format divulgativo di e con Roberto Giacobbo, a cura di Contenuti - Production & Media, che giunge così all’ottava edizione.

Il debutto de Le grandi domande di Freedom completerà la ricca offerta estiva di Retequattro e andrà in onda da martedì 7 luglio, in prima serata.

Un grande studio bianco, come una pagina immacolata sulla quale scrivere domande e risposte, è lo scenario da cui Roberto Giacobbo risponderà ai quesiti che più spesso sono arrivati alla redazione su avventura, storia, scienza e mistero. La filosofia del programma mette al centro la conoscenza per divertire la mente. Per ogni domanda ci saranno più ipotesi, che verranno affrontate per trovare la giusta risposta, con filmati, inchieste e testimonianze.

Il divulgatore sarà affiancato dai Testimoni del Tempo, con i quali verranno messe a confronto prospettive diverse: l’interpretazione scientifica e archeologica, le letture simboliche e le ipotesi alternative su conoscenze perdute o civiltà avanzate. Si distinguerà tra dati verificabili, suggestioni e interpretazioni. Tra casi che possono essere spiegati e altri ancora aperti al dibattito. Quanto sappiamo davvero del passato? E soprattutto: ciò che appare “impossibile” lo è davvero… o è solo qualcosa che non abbiamo ancora compreso?

La puntata si aprirà con un'analisi dei più sorprendenti filmati di UFO appena rilasciati dal Governo Americano e si proseguirà con la domanda sugli OOPARTS: i “reperti impossibili” sono tracce di una storia perduta oppure il risultato di interpretazioni errate? Attraverso alcuni dei casi più enigmatici, l’uovo di Assuan, le “lampade” di Dendera, le pietre di Ica (con un reperto originale in studio) e il meccanismo di Antikythera, l’indagine affronterà oggetti che sembrano fuori posto nella linea temporale conosciuta, troppo avanzati o difficili da spiegare nel contesto storico tradizionale.

E ancora: che cos’è davvero il SANTO GRAAL? Attraverso un viaggio tra storia, fede e leggenda si vedranno le diverse ipotesi su uno dei misteri più affascinanti della tradizione occidentale: la natura del Graal, simbolo universale di ricerca e conoscenza. Tra Templari, Re Artù, Maria Maddalena, monumenti simbolici e luoghi leggendari, si confrontano fonti storiche, teologia e interpretazioni alternative.

La domanda successiva porterà gli spettatori in giro per il mondo, per scoprire ossa e oggetti che hanno qualcosa che non torna: sono mai esistiti i GIGANTI? Cosa nascondono impronte di pietra di immense dimensioni? Giacobbo porterà il pubblico a scoprire cosa può esserci di vero tra le varie leggende che parlano di uomini fuori misura, ritrovamento di ossa, testimonianze scritte e luoghi decisamente oltre il confine per capire se può esserci sfuggito qualcosa del nostro passato.