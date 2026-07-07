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Andrea Sempio

Jannik Sinner vola in semifinale: battuto Struff in tre set a Wimbledon

martedì 7 luglio 2026
Jannik Sinner vola in semifinale: battuto Struff in tre set a Wimbledon

1' di lettura

Jannik Sinner vince ancora. Il campione numero uno al mondo di tennis batte in tre set il tedesco Jan-Lennard Struff (7-5 7-6 6-3) e si qualifica alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno, incontrerà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime. Nel secondo set l'azzurro è riuscito ad annullare un set point in favore dell'avversario tedesco. 

"Struff è un giocatore difficile da affrontare ed è una grande persona fuori dal campo. All'inizio ero in difficoltà, poi sono rimasto lì mentalmente e sono entrato in partita. Nel terzo set ero più rilassato anche al servizio - sono le parole di Sinner nell'intervista in campo -. Il secondo set sarebbe potuto finire in un altro modo, ma sono contento di aver vinto in tre match contro un avversario così ostico. Abbiamo lavorato tanto dopo Parigi per capire cosa fosse andato storto, sono contento di essere in semifinale".

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