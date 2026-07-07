Sinner, il siluro dell'altoatesino Simone Giannelli: "Parlava tedesco, e quando perdeva..."

"Vedere dove è arrivato, cosa sta facendo e sapere dove è nato, è una cosa incredibile". Simone Giannelli non ha nascosto tutta la sua ammirazione per Jannik Sinner durante la lunga chiacchierata nel podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli. Il capitano della Nazionale italiana di pallavolo, nato anche lui in Alto Adige, ha spiegato come il numero uno del tennis mondiale rappresenti un esempio che va ben oltre i risultati.

"Si sta meritando tutto, ma non solo per quello che vince, anche per come lo sta facendo — ha aggiunto — è pazzesco perché sta dando un grande esempio a tutti quanti, vecchi, giovani, bambini. Anche nelle interviste, la pacatezza con cui riesce a rispondere è invidiabile, perché a volte i giornalisti fanno domande scomode lui sa glissare sulla risposta, magari con uno dei suoi sorrisi”.