Donald Trump, la giravolta su Meloni: "Mi piace, è una brava persona. Anche se..."

Ennesima giravolta di Donald Trump. Il presidente americano è atterrato ad Ankara, in Turchia. E ha partecipato a un incontro bilaterale con il padre di casa, il presidente Recep Tayyip Erdogan prima del vertice Nato. Il tycoon è tornato a parlare di Giorgia Meloni. Ma, rispetto alle ultime invettive, ha speso parole più misurate: "Giorgia Meloni mi piace, è una brava persona ma non c'è stata per noi sull'Iran. Il nostro rapporto è diventato un po' cattivo, ha rifiutato di aiutarci - ha continuato -. Io non le ho messo pressione. Ha rifiutato di essere coinvolta sullo Stretto di Hormuz, ha rifiutato di essere coinvolta sull'Iran. Ha guastato il mio rapporto. Mi piace, è una brava persona, ma penso che abbia fatto un errore. Gli Stati Uniti hanno tanto petrolio, più di chiunque altro, non ci serve Hormuz. Noi lo facciamo perché pensiamo sia importante. Lei non c'è stata per noi e non ne sono stato felice".

Dalla premier italiana, il discorso si è poi spostato sulla Nato. E anche in questo caso Trump è parso piuttosto scoraggiato: "Sono rimasto molto deluso dalla Nato e, francamente, se non si fosse tenuta in Turchia, dove un mio amico è un leader molto forte, una persona molto forte, probabilmente non avrei partecipato. Sentivo di dover partecipare perché so che si è impegnato al massimo".