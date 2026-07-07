Attentato a Ranucci, FdI inchioda Elly Schlein: cosa diceva in questo video

"Ricordiamo tutti le parole di Elly Schlein quando, all’estero, ha gettato ombre sul Governo nazionale dopo l’attentato a Ranucci". Inizia così il post di Fratelli d'Italia in cui si ricorda l'intervento della leader del Partito democratico a poche ore dall'esplosione di un ordigno davanti al cancello dell'abitazione del conduttore di Report. Un'azione che a oggi il pm riconduce a Valter Lavitola, indicato come mandante. E proprio per questo FdI afferma che "a distanza di mesi, e alla luce degli ultimi risvolti, quelle dichiarazioni della segretaria fanno ancora più rabbrividire. Basterebbe chiedere scusa. Lo faccia, per gli italiani e per le loro istituzioni".

Ranucci sconvolto da Lavitola: "Ci sentiamo ogni giorno, è un mio amico" Nel procedimento emesso dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma nell'ambito dell'attentato ...

Lavitola è stato descritto dallo stesso giornalista di Rai 3 come "un amico". "Non nascondo un certo stordimento perché con Valter abbiamo un rapporto di amicizia e dal 2019, dopo che è stato oggetto di alcune nostre inchieste, è stata anche una fonte, ha un rapporto d'amicizia anche con moltissimi giornalisti anche più autorevoli di me, quindi non nascondo un certo stordimento".

Lavitola indagato, "mandante dell'attentato a Ranucci": quella loro foto insieme al ristorante Cosa lega Sigfrido Ranucci a Valter Lavitola? Secondo la Procura di Roma, l'imprenditore e faccendiere, ex editore d...