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CLOE PICCOLI NOMINATA NUOVA DIRETTRICE DI MIART PER IL PROSSIMO TRIENNIO

mercoledì 22 luglio 2026
2' di lettura

Fiera Milano nomina Cloe Piccoli come nuova Direttrice Artistica di miart per il triennio 2027-2029.

Cloe Piccoli è critica, curatrice e docente di arte contemporanea. Ha collaborato con importanti realtà culturali pubbliche e private a livello nazionale e internazionale, per realizzare mostre, produzioni e programmi culturali. Si occupa di arte contemporanea attraversando mondi diversi, dalle istituzioni alle imprese, dai media all'ambito critico e accademico. Il suo approccio curatoriale si fonda su un dispositivo critico che connette arte, architettura e design, e include capacità progettuali, gestionali e comunicative.

La nomina si inserisce nel percorso di sviluppo con cui Fiera Milano intende accompagnare l'evoluzione di miart, facendo leva sul patrimonio di relazioni, competenze e credibilità costruito nel tempo insieme a gallerie, collezionisti, istituzioni, partner e a tutti i protagonisti del sistema dell'arte.

“La nomina di Cloe Piccoli rappresenta una scelta strategica che riflette il percorso di riposizionamento di Fiera Milano” - afferma Francesco Conci, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano. “Vogliamo investire su miart non solo come manifestazione di riferimento per il mercato dell’arte contemporanea, ma come piattaforma capace di generare valore culturale, relazionale e reputazionale durante tutto l’anno. Crediamo che oggi una fiera debba essere molto più di un evento: debba creare connessioni, produrre contenuti e contribuire allo sviluppo degli ecosistemi in cui opera. In questa visione, miart diventa uno dei progetti attraverso cui rafforziamo la Brand Equity di Fiera Milano e il suo posizionamento internazionale, contribuendo al tempo stesso a valorizzare Milano come capitale europea della creatività, dell’innovazione e della cultura”.

“Ringrazio Fiera Milano per la fiducia e accolgo con entusiasmo l’incarico di Direttrice Artistica di miart, una delle più interessanti fiere d’arte internazionali che, grazie al lavoro di chi mi ha preceduto, oggi è pronta a orientare il suo potenziale verso nuove sfide” - afferma Cloe Piccoli. “La mia visione di miart è quella di un’infrastruttura capace di connettere produzione artistica, capitale culturale e capitale economico. L’obiettivo è creare una piattaforma inclusiva che coniughi cultura e mercato catalizzando energie per valorizzare l’identità di miart in dialogo con la città di Milano e la sua proiezione internazionale. Lavorerò per costruire un network capace di attivare nuove progettualità culturali e nuove relazioni tra pubblico e privato. Insieme a Fiera Milano, amplieremo le relazioni con gallerie, artisti, curatori, collezionisti, musei, fondazioni, aziende e stakeholder che, come miart, guardano alla cultura come volano di rigenerazione”.

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