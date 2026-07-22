Milan, un grosso guaio: perché Estupinan paralizza il mercato

Gli esuberi bloccano i mercati perché i pochi club a cui interessano aspettano la fine di agosto per ottenerli in prestito o in saldo. Ne sa qualcosa il Napoli che, come spiegato da De Laurentiis, ha la rosa più larga di tutti: 41 giocatori in rosa. Un numero insostenibile. Molti sono giovani facili da rimandare in prestito, altri invece sarebbero da vendere: Ngonge, Lindstrom, Cajuste, Folorunsho, Hasa, Cheddira, Ambrosino, Zerbin solo per citarne alcuni. Ma si aspetta l’offerta giusta. E si spera arrivi. Anche solo per la quantità, trattasi di lavorone per Manna, e di acquistare giustamente non se ne parla. Perché ci sono anche gli invendibili. De Bruyne e Lukaku contano 35 e 33 anni, sono in scadenza tra un anno, hanno ingaggi lordi da 13,8 e 10,2 milioni (bonus compresi).

Che motivo hanno di lasciare tutti questi soldi sul piatto? In Arabia Saudita difficile che vogliano andarci. Magari in Turchia dove offrono ingaggi sempre più alti: il Galatasaray corteggia infatti Bremer offrendo 8 milioni netti all’anno, 2 in più di quanti ne guadagna alla Juventus, e qui può nascere una trattativa sblocca-mercato per la Signora, su cui torneremo. Dunque la patata bollente finisce nelle mani del mister, di Allegri nel caso del Napoli, chiamato a rendere utili i dinosauri belgi per un ultimo anno. Stesso discorso per Anguissa che andrà a scadenza perché il Napoli deve concentrarsi sul vendere le riserve delle riserve, non i titolari.