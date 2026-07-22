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MFE-MEDIAFOREUROPE E MEDIASET: NUOVA STRATEGIA E NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO

mercoledì 22 luglio 2026
MFE-MEDIAFOREUROPE E MEDIASET: NUOVA STRATEGIA E NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO

2' di lettura

Pier Silvio Berlusconi, Chairman e Group CEO di MFE-MEDIAFOREUROPE, ha definito insieme ai suoi più stretti collaboratori una nuova strategia che prevede anche un diverso assetto organizzativo per MFE-MEDIAFOREUROPE e Mediaset.

Il modello, presentato in queste ore ai manager del Gruppo, dà concreta attuazione alle linee strategiche e di business illustrate pubblicamente lo scorso 8 luglio ed è operativo da oggi.

Coerentemente con questo percorso, i rispettivi Consigli di Amministrazione hanno inoltre deliberato di avviare l’iter che porterà alla fusione per incorporazione di Mediaset in R.T.I. Cosi nascerà “Mediaset Italia”.

L’organizzazione è stata ridisegnata per rendere il Gruppo multinazionale ancora più efficace e veloce, così da accelerare la realizzazione delle sinergie previste.

I principi sono semplici: maggiore chiarezza organizzativa, responsabilità ben definite, una linea di comando più corta e una capacità di azione ancora più tempestiva.

Dichiarazione di Pier Silvio Berlusconi, Chairman e Group CEO MFEMEDIAFOREUROPE:
«Abbiamo già lavorato tanto e sulla Germania abbiamo ottenuto risultati importanti. Una grande squadra di italiani e tedeschi ha già raggiunto passo dopo passo più di quello che era previsto.

Ma il mercato pubblicitario europeo è difficile. Il futuro è complicato. E la concorrenza delle nuove piattaforme è fortissima. Le nostre dimensioni, per quanto diverse e cresciute, sono ancora piccole. Per questo c’è bisogno di cambiare ancora passo.

E per cambiare passo servono una nuova strategia e una nuova organizzazione, capace di tradurre quella strategia in risultati con sempre maggiore concretezza e tempestività.

È questo il senso del nuovo assetto: una linea di comando più corta, responsabilità più chiare e definite. E, soprattutto, puntare sulla crescita delle nostre risorse interne e dei nostri talenti».

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