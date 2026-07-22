Sinner "bollente" con Laila in Sardegna: così non lo avete mai visto

È un Jannik Sinner del tutto inedito, ben lontano dall’immagine austera e controllata a cui ha abituato il pubblico, quello che vediamo sulla copertina del numero di Chi in edicola questa settimana. Dopo la seconda vittoria a Wimbledon il numero uno del tennis è volato in Sardegna con la fidanzata Laila Hasanovic, una coppia di amici e l'inseparabile cane Snoopy, apparentemente con tutte le intenzioni di godersi la vita oltre il campo da gioco. Ed è lì che Chi l’ha sorpreso. Le foto esclusive mostrano il campione altoatesino come non lo si era davvero mai visto, durante momenti di autentica complicità e passione.

Nell’intimità della villa sul mare di Porto Rafael, si vedono Jannik e Laila giocare in piscina, scherzare, ridere a crepapelle e amoreggiare liberamente, del tutto a loro agio.Immagini che confermano nei fatti quanto confidato dallo stesso tennista al Telegraph: "Mi sono reso conto che esiste anche una vita fuori dal campo" e "devo riprendermi un pezzo di vita".