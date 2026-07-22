Bologna, per Fakir un presidio abusivo? Istruttoria del Viminale, ombre su Lepore (che si difende)

La domanda serpeggia, si insinua. Ma la manifestazione convocata da Matteo Lepore - sindaco del Pd di Bologna - dopo la morte di Fakir Abdelrahim era stata comunicata o no alle forze dell'ordine e alle forze dell'ordine e alla Questura? Per fare chiarezza, il Viminale ha avviato una istruttoria. Il sospetto, infatti, è che il presidio non sia stato concordato con Questura e Prefettura. Come riporta il Resto del Carlino, le forze dell'ordine avrebbero appreso della manifestazione dalla stampa e da un comunicato inviato dal Comune di Bologna domenica sera. Nota che non sarebbe stata preceduta né seguita da una comunicazione scritta. Ma non finisce qui. Non sarebbe stata concordata neanche la sede del presidio.

Intanto è arrivata la replica di Matteo Lepore. "Domenica 19 luglio, alle ore 20.16, il Comune di Bologna ha diffuso il comunicato stampa con cui veniva convocato il presidio - la nota del Comune di Bologna -. Poco dopo, il Gabinetto del Sindaco ha inviato due messaggi ai referenti della Prefettura e della Questura, condividendo il comunicato e informando preventivamente, come previsto dal Testo unico degli enti locali, della convocazione dell'iniziativa".