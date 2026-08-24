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Il Consorzio La Cascina tra gli Official Partner del Meeting 2026

lunedì 24 agosto 2026
Il Consorzio La Cascina tra gli Official Partner del Meeting 2026

2' di lettura

Confermata la collaborazione nata da una profonda consonanza di valori e di visione: il Consorzio La Cascina è Official Partner del Meeting 2026. La 47ª edizione per l’amicizia fra i popoli - in programma alla Fiera di Rimini dal 21 al 26 agosto 2026 e dal titolo "L’amor che move il sole e l’altre stelle" - introduce un’alleanza che parla di incontro, responsabilità e bene comune. La storia del Consorzio affonda le sue radici nella cooperativa La Cascina, nata a Roma nel 1978 con un gesto d’amore da parte di don Giacomo Tantardini. 

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Altruismo che si fonda con un bisogno reale, ossia quello di assicurare, grazie al volontariato di alcune mamme, un pasto caldo agli studenti universitari fuori sede. Un’idea semplice ma forte che poneva al centro la persona, il bisogno del lavoro, la qualità del servizio. Grazie a una donazione di 70.000 lire da parte dell’allora Cardinale Albino Luciani, futuro Papa Giovanni Paolo I, nacque così la Cooperativa La Cascina.

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Un progetto che vede oggi oltre 16.000 soci e lavoratori e società aderenti al Consorzio attive in ambiti diversi e complementari: dalla ristorazione collettiva pubblica e privata al facility management, dall’edilizia fino ad altri settori dedicati all’assistenza alla persona e alle fragilità. Insomma, una crescita in grado di coniugare sviluppo e sostenibilità, qualità, innovazione e fedeltà alla propria identità cooperativa. La Cascina è una realtà di ispirazione cattolica. Motivo per cui il legame con il Meeting appare naturale: un luogo in cui persone, culture e fedi diverse si incontrano per generare dialogo, conoscenza e una speranza concreta. La partecipazione al Meeting si inserisce in un percorso coerente, fatto di impegno, responsabilità e attenzione al bene comune.

In un tempo contraddistinto da fragilità e cambiamenti, la presenza del Consorzio La Cascina testimonia il valore di un’impresa che sceglie di condividere un’esperienza capace di costruire legami veri e di contribuire alla crescita della comunità. Ecco allora che il Consorzio La Cascina porta al Meeting di Rimini l’entusiasmo e la passione dei propri lavoratori.

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