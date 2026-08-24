Il Consorzio La Cascina tra gli Official Partner del Meeting 2026

Confermata la collaborazione nata da una profonda consonanza di valori e di visione: il Consorzio La Cascina è Official Partner del Meeting 2026 . La 47ª edizione per l’amicizia fra i popoli - in programma alla Fiera di Rimini dal 21 al 26 agosto 2026 e dal titolo "L’amor che move il sole e l’altre stelle" - introduce un’alleanza che parla di incontro, responsabilità e bene comune. La storia del Consorzio affonda le sue radici nella cooperativa La Cascina, nata a Roma nel 1978 con un gesto d’amore da parte di don Giacomo Tantardini.

Un progetto che vede oggi oltre 16.000 soci e lavoratori e società aderenti al Consorzio attive in ambiti diversi e complementari: dalla ristorazione collettiva pubblica e privata al facility management, dall’edilizia fino ad altri settori dedicati all’assistenza alla persona e alle fragilità. Insomma, una crescita in grado di coniugare sviluppo e sostenibilità, qualità, innovazione e fedeltà alla propria identità cooperativa. La Cascina è una realtà di ispirazione cattolica. Motivo per cui il legame con il Meeting appare naturale: un luogo in cui persone, culture e fedi diverse si incontrano per generare dialogo, conoscenza e una speranza concreta. La partecipazione al Meeting si inserisce in un percorso coerente, fatto di impegno, responsabilità e attenzione al bene comune.

In un tempo contraddistinto da fragilità e cambiamenti, la presenza del Consorzio La Cascina testimonia il valore di un’impresa che sceglie di condividere un’esperienza capace di costruire legami veri e di contribuire alla crescita della comunità. Ecco allora che il Consorzio La Cascina porta al Meeting di Rimini l’entusiasmo e la passione dei propri lavoratori.